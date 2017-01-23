Türk ve Rus jetlerinden IŞİD'e karşı ortak hava harekatı

​Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin 21 Ocak'ta Suriye'de IŞİD hedeflerine ortak hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta 4 Türk ve 3 Rus savaş uçağının katıldığı ortak hava operasyonunda, Suriye'nin El Bab bölgesindeki 22 IŞİD hedefinin vurulduğu belirtildi. Öte yandan Rusya ve ABD öncülüğündeki koalisyona ait uçakların 22 Ocak'ta ortak hava operasyonu düzenlediği kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, 22 Ocak'ta ABD'nin direk hat üzerinden koordinatlarını ilettiği El Bab bölgesindeki IŞİD hedeflerine Rusya ve koalisyon uçaklarınca ortak operasyon düzenlendiği ifade edildi. AA

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