Türk yargı sistemine Avrupa’dan kötü not

Türkiye, yargı sistemine kişi başına ayrılan pay bakımından Avrupa’da son sıralarda yer alıyor.

Açıklanan rapora göre, Türkiye’de yargı sistemine kişi başına 18,2 Euro harcanıyor. İlk sırada 214,8 Euro ile İsviçre var. Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) tarafından bugün yayımlanan Avrupa Yargı Sistemleri raporuna göre, Türkiye’de yargı sistemine kişi başına sadece 18,2 Euro harcanıyor. 2016 istatistiklerine dayalı rapora göre Türkiye bu meblağ ile 58,1 Euro olan Avrupa ortalaması ve 52,7 Euro olan Avrupa ortanca değerinin çok altında kalıyor. CEPEJ’in 2014 verilerine dayalı bir önceki raporunda Türkiye’nin kişi başına yargı sistemine ayırdığı bütçe 20,9 Euro olarak açıklanmıştı. DW’nin haberine göre Avrupa genelinde yargı sistemine kişi başına en fazla payı 214.8 Euro ile İsviçre ayırıyor. Lüksemburg (157.3 Euro), Almanya (121.9 Euro), Hollanda (119,2 Euro), İsveç (118.6 Euro) kamu bütçesinden yargı sistemine kişi başına en fazla pay tahsis eden diğer ülkeler.