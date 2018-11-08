Türkçe Ezan tartışması 1950’de kapandı

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Vaktiyle Türkiye’de Türkçe ezan tartışmaları olmuştur ancak 1950 yılında CHP’nin de verdiği oylarla Türkçe ezan tartışması kapatılmıştır. Bunun zaman zaman tekrar birileri tarafından gündeme getirilmesi yanlıştır” dedi.

Şener, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, 2019 bütçesinin, yatırımların azaldığı, temsil ödenekleri, faiz giderleri ve bütçe açığının arttığı bir bütçe olduğunu savundu. CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın “Türkçe ezan okunması” yönündeki çağrısıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Şener, şöyle konuştu: “Türkiye’de ibadetlerin, ibadetlere çağrının nasıl yapılacağı bellidir. Vaktiyle Türkiye’de Türkçe ezan tartışmaları olmuştur ancak 1950 yılında CHP’nin de verdiği oylarla Türkçe ezan tartışması kapatılmıştır. Bunun zaman zaman tekrar birileri tarafından gündeme getirilmesi yanlıştır. Siyasetçiler de bu tür konularda konuşurken, değerlendirme yaparken dikkatli olmak zorundadır. Dinin temel prensiplerine aykırı şeyler söylemek siyasetçinin üslubu olamaz.” Şener, CHP’de İstanbul için yerel seçimlerde kendisinin de aday olacak isimler arasında geçtiğine ilişkin soru üzerine, “Böyle bir noktada kulis ortamında olmayı etik bulmam. Bu konuda karar verecek olan Sayın Genel Başkan ve parti yönetimidir. Vakti gelmeden önce bazı şeyleri söylemek iyi değildir” cevabını verdi.

UYSAL DA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da “Ana muhalefetin bir üyesinin maalesef yeniden tartışmaya açtığı “Türkçe ezan” konusu, “Beyaz Devrim” olarak bilinen çok partili siyasî hayata geçişten sonra CHP’nin de el birliği ile çözülmüş, tartışılır olmaktan çıkmıştır” dedi.

Ankara - Yeni Asya