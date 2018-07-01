Türkiye AB’den vazgeçemez

İstinye Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Türkiye, Avrupa Birliği’nden vazgeçemez. Avrupa Birliği de Türkiye’den vazgeçemez” dedi.

Mesut Hakkı Caşın’a göre yeni sistemle Türkiye’nin iç politikasında çok farklı bir süreç başladı. Türkiye’de ihracatın yüzde 52’sinin Avrupa Birliği’ne yapıldığını ifade eden Mesut Hakkı Caşın’a göre ne Türkiye, Avrupa Birliği’nden ne de Avrupa Birliği Türkiye’den vazgeçemez. İstinye Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın Sputnik’e konuştu. Caşın’a göre, Türkiye kısa bir süre sonra normalleşmeye doğru gidebilir. Türkiye’nin kendi yan sanayisinde mevcut uçaklarını uçurabilecek durumda olduğuna değinen Caşın, Amerika’nın Türkiye’nin sahip olduklarını görmezden geldiğini söyledi; “AB işleri 50 senedir nasıl gidiyorsa yine aynıdır. Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış olsaydı, AB sözcüsü de söyledi ‘Kalkıp Türkiye’ye kapıları açacak değiliz’ dedi. Türkiye nasıl egemen devletler kendi çıkarlarını önce tutuyorsa Türkiye de AB ile ilişkilerinde önce ekonomik çıkarlar çerçevesinde tutuyor. Erdoğan’ı hemen tebrik edenlere bakarsanız zaten Almanya vardı.

Normalleşmeye doğru gidebilir

Almanya’daki Türk seçmenlerin yüzde 64’ü de Erdoğan dedi. Bu da şunu gösteriyor: Bir karizmatik lider olarak yurt dışında yaşayan Türklerde Erdoğan’ı destekliyor. Türkiye, Avrupa Birliği’nden vazgeçemez. Avrupa Birliği de Türkiye’den vazgeçemez. Turistlerin büyük kısmı Avrupa’dan Hollanda’dan geliyor. Türkiye ihracatının yüzde 52’sini Avrupa Birliği’nden yapıyor. Ne Rusya, Avrupa Birliği’ni ikame edebilir ne de Avrupa Birliği, Rusya’yı ikame edebilir. Türkiye’nin kısa bir süre sonra normalleşmeye doğru gidebileceğini düşünüyorum. Mahkemelerin sonuçlanacağını ve olağanüstü halin kalkacağını düşünüyorum. Avrupa Birliği ile ilişkiler karşılıklı çıkarlara dayalı ve pragmatik çıkarlara dayalı devam edecektir.