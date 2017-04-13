''Türkiye, adaletli olduğu sürece İslam alemine büyük hizmetler sunabilir''

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Irak Kürt Böglesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki çalışma ofisinde, Türkiye'nin güçlü ivme kazanma potansiyeli ile Avrupa ülkelerinin buna sert tepki göstermesi ve Irak'taki Sünnilerin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

'Türkiye'nin güçlenmesi, İslam alemi için büyük bir kazanç'

Türkiye'nin güçlenmesi, İslam alemi için büyük bir kazançtır diyen Karadaği, bu konuda şunları söyledi:

"Türkiye'nin İslam alemi veya Arap dünyasının liderliğini yapmak için birileriyle yarışma içerisinde değil. Tam tersine Türkiye İslam ve Arap dünyasına hizmet etmek istiyor. Her iki taraf da Türkiye'nin güçlü olmasından faydalanabilir. Türkiye güçlü, adaletli ve eşit olduğu sürece bu hem kendisine hem de İslam alemine büyük hizmetler sunabilir. Eğer Türkiye daha güçlü olabilirse, tüm İslam alemi ve hatta batı ülkeleri için güzel bir örnek teşkil edebilir. İslam dünyasının da bu güçlenmede önemli rolü olabilir."

Hollanda'nın referandum çalışması sırasında, Türk vatandaşlarına gösterdiği sert tepkiye de değinen Karadaği, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünya İslam Alimleri Birliği olarak, Hollanda başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin gösterdiği sert tepkiyi Türkiye hak etmemişti. Avrupa gibi, demokrasi, ifade ve birey özgürlüğünün olduğu yerde yasa ve kurallara göre seçim çalışması yapmak ve bunun için de çalışmak gayet normal bir durum. Özellikle Hollanda'daki iktidar partisi seçimlerde istediği oyu elde etmek için böyle bir girişimde bulundu."

"Türkiye, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'ya çok yardımda bulundu." diyen Karadaği, "Almanya dahi, bugünkü güce sahip olmasında Türkiye'nin de payının olduğunu gizlemiyor. Ancak Türkiye'ye karşı yapılanların hiçbir haklı ve tutarlı yanı yok. Maalesef bu ülkeler herkese aynı mesafede eşit yaklaşmıyor. Eğer mesele Müslümanlar olduğunda farklı, Hristiyan ve Yahudiler olduğunda tamamen farklı davranıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Müslümanlara ve özellikle Türkiye halkına Avrupa'nın tutumuna karşı bir nasihatinin olduğunu söyleyen Karadaği, "Onların (Avrupa) ne yaptığına bakmayın. Bu tür olayların toplumsal olarak daha çok teşvik edici olması lazım. Teknoloji, endüstri, global ekonomi ve diğer konularda daha fazla kendimizi geliştirmemiz lazım. İleri bakıp, onlara bağlı kalmamalıyız." önerisinde bulundu.

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