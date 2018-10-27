Türkiye basın özgürlüğünde 157. sırada

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından her yıl yapılan 'Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi' sıralamasında Türkiye 180 ülke içerisinde 157. sırada yer aldı. Türkiye'nin bir sıra önünde Afrika ülkesi Ruanda bir sıra gerisinde ise Kazakistan bulunuyor.

Basın özgürlüğü konusunda dünyada yaşanan sorunlara dikkat çekmek üzere hazırlanan Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi bu yıl çarpıcı bir durumu gözler önüne serdi. Türkiye’nin 157. sırada bulunduğu listede birinci sırayı Norveç aldı. Norveç’i İsveç, Hollanda ve Finlandiya takip ederken dünyada basın özgürlüğü konusunda üst sıralarda bulunduğuna inanılan ABD 45. sırada yer aldı. Gelişmiş batılı ülkeler arasında gösterilen Almanya listede 15. sırada yer alırken İngiltere 40. sırada bulunuyor. 2017’DEN DAHA GERİDEYİZ Her yıl yapılan özgürlük endeksinin bir önceki yıl ki verilerine göre Türkiye 155. sırada yer alıyordu. Türkiye’nin 2018’de önünde yer alan Ruanda ise 159. sıradaydı. Artı Gerçek

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