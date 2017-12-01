Türkiye, basın özgürlüğünün en hızlı gerilediği ülke

Dünya genelinde, gazetecilerin uğradığı şiddet, sansür baskısı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ifade özgürlüğü ihlalleri son 10 yılın en yüksek seviyesinde.

BBC Türkçe’nin haberine göre, insan hakları savunucusu Article 19 grubu ile V-Dem adlı siyasi ve sosyal veritabanı şirketinin ortak araştırmasına göre Türkiye 2006 - 2016 döneminde ifade özgürlüğünün en çok zayıfladığı ülke oldu. Türkiye’nin yanı sıra, Brezilya, Burundi, Mısır, Polonya, Venezuela ve Bangladeş de, medyada çeşitliliğin, bağımsızlığın azaldığı ülkeler arasında. Raporun yazarları, 172 ülkede, 2006-2016 yılları arasında, medyanın yanlı yayınları, yolsuzluk, internet sansürü, adalet, gazetecilere yönelik taciz, toplumsal sınıflar ve cinsiyetler arası eşitlik gibi göstergelerle ölçümleme yaptı.

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