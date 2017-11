Hürriyet yazarı gazeteci Murat Yetkin, siyasetçilerin "Türkiye’ye komplo kuruyorlar" söylemini eleştirdi: “Sabotajlar, terörizm, casusluk siyasetin karanlık yüzü. Türkiye ‘Bize entrika kuruyorlar’ diye mızmızlanıyor, ağlama, sen de önlemini al.

Yeni kitabı ‘Meraklısı için Entrikalar’ kitabı hakkında T24’e konuşan Yetkin’in açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

Siyaseti tam anlamak için siyasetin örtülü ve açık yanlarını beraber görmek lazım. Bu entrikalar, yani siyasi ve ekonomik entrikalar, sabotajlar, terörizm, casusluk aslında siyasetin görünmeyen, örtülü yüzü. Bunlar da siyasetin içinde ama sadece kayıt dışı…

İnsanlar her devirde, her ülkede, kendisinde suç görmek istemediği gelişmeleri böyle bir üst yetkiye havale ediyor. Ama böyle bir şey yok. Masonlar, Siyonistler vs. bunlar palavra… Hangi hükümet bunu kullanırsa kullansın, demek ki başa çıkamadığı bir şeyler var ki oraya atfediyor.

‘Siyasi projeler var. Her ülkede her iktidarın önüne koyduğu siyasi projeler var. Her ükenin projesi aynı olmak zorunda değil, o yüzden birbirleriyle çatışıyorlar zaten. Bütün dünya bize karşı olmaz. Mesela daha iki yıl önce Alman hükümetiyle Amerikan hükümeti arasında Almanları dinleme skandalı çıktı. Bunları görmüyoruz ve yedi düvel bize karşı diye kıyamet kopartıyoruz. AB’den İngiltere gitti, AB’nin tarihi boyuca ilk defa gerilemeye başladığını görmüyoruz da AB bizi çökertmek istiyor, kıskanıyor diye veryansın ediyoruz. E taman birisi sana entrika kuruyorsa, sen de önlemini al. Böyle sürekli bir yakınma, bir mızmızlanma, çok aciziz hali… Sen de diğerleri gibi bir devletsin. İşine geldiğinde G20’deyim, askeriyem büyük diye övünüyorsun. Senin de gizli servisin var, sen de uğraş. Sen uğraşmamışsın, senin içine aldığın bir çete gelmiş seni devirmeye kalkmış. Senin gizli servisin ne yapmış?

Bir devlet gizli servisi neden kurar? Kendisine karşı yapılan bel altı vuruşları karşılamak ve kendi de gerektiğinde yapmak için. Varlık nedeni bu. Peki, neden mızmızlanıyorsun sadece? Sen yanlış adımlar atıyorsun, senin attığın yanlış adımlar daha kötü sonuçlara yol açıyor, örnek Suriye, ağlayıp durma, gereğini yap.

Siyaset ideolojisiz yapılmaz. Ama siyaset sadece ideolojiyle de yapılmaz. İdeoloji saplantıya dönüştüğü anda, senin siyasetin de, esnekliğini yitirir, manevra yapamaz hale gelirsin. Böyle bir süreç yaşıyor Türkiye.