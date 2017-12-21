Türkiye bu hukuksuzluka bir yere varamaz

ERGENEKON MAHKEMESİNİN İLK BAŞKANI ŞENGÜN: 15 TEMMUZ’DAN SONRA SİYASETÇİLER HÂKİM VE SAVCI YAPILDI. TUTUKLAMALAR GÖZDAĞI OLDU. ONUN İÇİN KİMSE KONUŞAMIYOR. BU DURUM SÜRDÜRÜLEMEZ.

Ergenekon davaları döneminde HSYK hakkında eleştirileriyle de gündeme gelen Köksal Şengün mevcut hukuki süreci değerlendirerek, “Bu hukukla Türkiye bir yere varamaz”dedi.

Ergenekon davaları döneminde HSYK hakkında eleştirileriyle de gündeme gelen Köksal Şengün, 16 Nisan’da yapılan anayasa değişikliği referandumunun ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) adını alan kurulu geçmişle kıyaslarken “Al birini vur ötekine” yorumunu yapıyor. Yargının siyasetten de etkilenerek tutuklu yargılamaları esas aldığı yorumlarına katılan Şengün, kendisinin 48 yaşında ağır ceza hâkimi olduğunu söylerken, yargıdaki ihraçlar sonrası ağır ceza mahkemelerindeki hâkimlerin yaş ortalamasının da düştüğü hatırlatıldığında “Orada yeni bir hâkimin olması biraz zor. Hem onu zor duruma sokar, manevi bir külfetin altına sokar, hem de sonuç nasıl olursa olsun, toplumu tatmin etmez. Deneyim şart” diyor.

Bu devletin sonu olur

Sulh ceza hâkimlerinin özellikle seçildiğini öne süren Köksal Şengün “Bugün sulh ceza hâkimleri dediğin, ağır ceza reislerinden daha etkili” görüşünü dile getiriyor ve ekliyor: “Bu hukukla Türkiye bir yere varamaz. Bir yere kadar hukuku getirirsin, sonra aşağı doğru götürürsün. Bu devletin sonu olur. Sürdürülemez. Kişiye özel sistem olur mu? Talimatlı sistem olur mu?” Yargıdaki mevcut durumun sürdürülemeyeceğini vurgulayan Şengün, hükümeti eleştirirken “Onlar da korkudan yapıyor. Ne yaptıkları belli değil. Bunlarla bir yere varamazlar. Kendileri de biliyor bunu” diyor. Şengün’ün T’24’e yaptığı açıklamalar şöyle;

Siyaseti bıraktılar, hâkim ve savcı oldular

“Bir yığın kişiyi çıkarıp yeni hâkim ve savcılar aldılar. Bunların çoğunu avukatlıktan gelme diye aldılar. Kimi aldılar? Bir partinin il genel meclisi üyesini, bir partinin başkan yardımcısını, belediye başkan vekilini. Bunlar hep avukat tabii, avukat olmazsa olmaz. Ve bunların hepsinin kökeninde siyaset var. Siyaseti bıraktılar, hâkim ve savcı oldular. Şimdi yeni yeni meslekten almaya başladılar ama alma şekilleri de değişik. Neleri araştırıyorlar belli değil. Adam gidiyor 100 alıyor, sözlüde almıyorlar adamı. Bir sebep de göstermiyorlar. Ne oldu, niye almıyorsun çocuğu, en başarılı aday işte.

Kaçma şüphesi olanların hepsini kaçırdın

- Partililerin alındığı dönem hangisi, 15 Temmuz sonrası mı? Evet, o dönem çok boşalma olmuştu. Aldıkları kişilerin birçoğu öyle. Hem de alınan kişiler çok tehlikeli yerlere, ana yerlere getirdiler. Sulh ceza hâkimi yaptılar. Çoğu sulh ceza hâkimi oldu. Çoğu ağır cezalarda çalıştırıldı. İstanbul’da 23, 24, 25 ve 26. Ağır Ceza mahkemeleri siyasi davalarla görevli. Çoğu oralara atandı maalesef. Niye kaçacağını düşüneceğim? Ergenekon’da bir subay Yeni Zelanda’dan kalkıp geldi. Kaçma şüphesiyle tutuklandı. Böyle bir sistem olur mu? Olmaz bu. Kaçma şüphesi olanların hepsini kaçırdın.

Yargılama tutuksuz yapılır

Tutuklu yargılama konusunda usul hukukunun esasları nedir? Hâkimler ve mahkemeler CMK uyarınca hangi koşullarda tutuklama ve tutuklu yargılama yapmalıdır? Tutukluluk esas değil. Yargılama tutuksuz yapılır. Esası odur. Kendilerine göre kaçma göçme sebepleri üretiyorlar. Gerçeği de var tabii, kaçacak biri olur. Yabancıdır, yurt dışına çıkar. Ama onları da engelleyecek kıstaslarınız var. Yurt dışına çıkış yasağı koyarsınız. Bir adam öldürme fiilinde bile “tutuklanabilir” diyor sana yasa. Siyasi dava bunlar. Bu adamları niçin tutuklu yargılıyorsunuz? Yargılamasını yap tabii. Eğer bir suç isnat ediyorsanız yargılamasını yapın ama illa cezaevinde yatırmanın anlamı yok.

Herkes kendinden korkuyor

Bir nevi gözdağından başka bir şey değil. Başka türlü izah edemiyorum. Onun için kimse konuşmuyor. 8O – 90 hukuk fakültesi var. Hepsinin dekanı var, profesörü var, doçenti var. Hukuk hocası. Hani bir tane var mı, görüyor musunuz? Televizyonlar birkaç kişinin eline kaldı. Hangi televizyonu açsan aynı kişileri görürsün. Bu mudur hukuk, bu kadar mıdır hukuk? Çıksınlar, konuşsunlar. Yok. Herkes kendinden korkuyor. Çıkıp ters bir şey söylediği ana hukuk fakültesine almazlar. Alıyorlar görevden. Bu sistem bir yere gitmez, bir yere varmaz. Kimseye de bir şey kazandırmaz. Siyasiler böyle yapıyorlar ama cezalarını da kendileri görecekler.

Yan baktı, şu kadar ceza

İddianamelerde kopyala yapıştır yönteminin kullanılması bize adli süreçlerle ilgili bize bir şey anlatıyor mu? Çok özensiz. Başka türlü altından kalkamaz ki. Böyle bir teamül mü var?

Hayır, böyle bir teamül olur mu? O kadar özensiz ki, pespaye duruma düşmüş. İnsanı bu kadar ağır cezalarla suçlamak kolay bir şey değil. Böyle şey olur mu? Yan baktı, şu kadar ceza. Tersinden baktı, şu kadar ceza. İnsanlar düşüncelerini söyleyecek. Bunları hemen torbaya atıp da “Bunlar budur” diye bir mana çıkarmak olmaz. Yanlış. İnsan düşünecek. İnsan bu. Düşüncesini açıklamayan insan olur mu? Bizi öyle yapmaya çalışıyorlar. Ha düşüncenizi açıklarsınız, hep bir tarafa doğru verirseniz olur. İstediğiniz gibi açıklayın ama onların istediği tarafta açıklarsanız hiçbir şey yok. “Adamı 2 yıl yatırıp ‘Hadi git’ diyeceksin, böyle şey olur mu?”

O cezaevinde bir gün geçirebilir mi insan?

Yargının siyasetten etkilenerek tutuklu yargılamaları esas aldığı yorumlarıyla ilgili görüşünüz ne? Tabii, olmaz mı. Çok yanlış bir şey. İnsanları mağdur edersiniz. Şimdi bir adamı yargılayacaksınız, iki sene yatmış adam. Adamı beraat ettireceksiniz veya ceza vereceksiniz, Yargıtay bozar onu. Olanlar ortada. Sonra ne yapacaksınız adama? “Al sana 100 lira, 2 yılın karşılığı, hadi git” diyeceksin adama. Böyle şey olur mu? Bunun karşılığı bu mudur? O cezaevinde bir gün geçirebilir mi insan? Biz bayramda, seyranda bazen giderdik de, onlara belli etmeden kaçmak için, bir an evvel çıkmak için can atardık. O parmaklıkları gördükten sonra. Parmaklık, parmaklık, parmaklık, bir kapı, iki kapı, beş kapı. Psikolojik olarak da etkilenirsiniz. Bizde de öyle oldu. Bu insanlar yıllarca böyle oturdu. 5-6 sene hapis yatan insanlar var.