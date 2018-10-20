Türkiye, bu işin arkasını bırakmayacak'

AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, Türkiye, bu anlamda bu ortaya konulan çirkin, ürkütücü, korkunç, insanlık dışı, uluslararası hukuka aykırı bu işin arkasını bırakmayacak." dedi.

"Soruşturma faslına geçildi"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine değinen Kurtulmuş, olayın dünyanın da bir numaralı gündem maddesi olduğuna işaret etti.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki dünyanın gözü önünde fevkalade ürkütücü ve korkunç bir hadiseyle karşı karşıya kalındı. Kaşıkçı, dünyaca tanınan bir gazeteci. İstanbul'daki Başkonsolosluğa girdi ve bir daha çıkamadı. Biliyorsunuz ilk andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti olarak ilgili tüm birimlerimiz bu olayla ilgili ayrıntıların ortaya çıkartılması için olağanüstü dikkatle, titizlikle bu süreci yürütüyor. Soruşturma faslına geçildi. Burada deliller, bilgiler, bulgular hepsi elde ediliyor. Şunu çok açık, bir kez daha ifade etmek isteriz ki Türkiye bu kesinleşmiş delil ve bulgular ortaya çıktığında bunları dünya kamuoyuyla paylaşmaktan asla imtina etmeyecektir.

Türkiye, bu anlamda bu ortaya konulan çirkin, ürkütücü, korkunç, insanlık dışı, uluslararası hukuka aykırı bu işin arkasını bırakmayacak. İstanbul'da olsa bile uluslararası hukuk bakımından Suudi Arabistan toprağı olan konsolosluk binasında işlenen bu suçun örtülmesine asla müsaade etmeyecektir. Bu olayın İstanbul'a gelen bazı infaz timindeki insanlar tarafından işlendiği, bu işin bir iki kişinin üzerine atılarak bir şekilde Suudi yönetimine sıçratılmaması için bir gayret sarf edildiği yönünde haberler var. Haberlerin doğruluğunu net bir şekilde delillerle ispat etmediğimiz için haberlerin doğruluğu konusunda konuşmak istemiyorum."

"Suudi yönetiminin bir şekilde sıyrılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum"

Herhangi bir ülkenin konsolosluğunda işlenen bir suçun, oradaki resmi görevlilerin bilgisi olmaksızın işlenmesinin mümkün olmadığına değinen Kurtulmuş, "Dolayısıyla bunu, 'falanca işledi' diyerek, herhangi bir şekilde bu suçun üzerinden eğer suç kesinleşirse Suudi yönetiminin bir şekilde sıyrılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Burada hem uluslararası hukuk bakımından hem de insanlığın vicdanının bir şekilde teskin edilmesi bakımından suç bütün unsurlarıyla bütün taraflarıyla ortaya konulmalı, uluslararası hukuka aykırı bu insanlık suçunun üstünü asla örtmemeliyiz.

Uluslararası camianın da buna müsaade edeceğini zannetmiyorum. Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerin artık açık, şeffaf ve demokratik kuralları olan halka hesap verebilen ülkeler haline dönmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından bu olay son derece ciddidir. 21. yüzyılda yaşıyoruz ve herhangi bir ülkenin hangi yönetimle yönetilirse yönetilsin açık şeffaf ve hesap verebilir olmasının zaruri olduğunu görüyoruz. Ümit ederiz ki şu anda henüz tam manasıyla kesinleşmiş bir sonuç yok ama kesine çok yakın uluslararası camianın artık tamamıyla kabul ettiği şekilde ortada bir cinayet var, suç var ve bu suçun arkasında kimler varsa bunu ortaya çıkarılması da uluslararası camianın önemli bir vazifesidir." diye konuştu.