Türkiye'de bir Almanya vatandaşı daha serbest

Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Almanya vatandaşının daha serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklamayı Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü yaptı.

Deutsce Welle Türkçe'nin haberine göre Alman Dışişleri Sözcüsü, bırakılan kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermedi. TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ YASAĞI Ama sözcü, yurtdışına çıkış yasağı konulan Almanya vatandaşının Türkiye'yi terk edemediğini belirtti. TUTUKLU ALMAN SAYISI 4'E İNDİ Böylece Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan Almanya vatandaşlarının sayısı dörde düşmüş oldu. Türkiye'de bir yılı aşkın süre tutuklu bulunan Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel 16 Şubat'ta serbest kalmıştı. Yücel'in tahliyesi Berlin ile Ankara arasındaki bazısı gizli olan yoğun görüşmelerin ardından gelmişti. Alman hükümeti Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarını serbest bırakılmasını talep ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını sevinçle karşıladığını açıklarken hükümetin 'onun kadar tanınmış olmayan' diğer tutukluluların da serbest bırakılması için çabalarını sürdüreceğini vurgulamıştı.

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