Türkiye'de bir ilk: Duvarda Risale-i Nur tanıtımı

Risale-i Nur Külliyatı tanıtım çalışmaları tüm yurtta devam ederken Denizli temsilciliğimiz yapılan çalışma ile bir ilke imza attı. Denizli’de apartman boyu hazırlanan Risale-i Nur tanıtım afişi dikkat çekti.

Risale-i Nur Külliyatı tanıtım çalışmaları tüm yurtta devam ediyor. Türkiye genelinde 22 ilde ve 6 ilçede Risale-i Nur tanıtım çalışmaları yapılırken bunlara Denizli'de eklendi. Yeni Asya gazetesi Denizli temsilcisi Mehmet Cebe'den alınan bilgiye göre, Denizli'nin işlek mekânlarından Albayrak Meydanı'nda 5 katlı bir binanın yan cephesine 156 m2 boyutlarında Risale-i Nur Külliyatı bilbordu asıldı. Risale-i Nur okuyanlarının gayretiyle Denizli'de de tanıtım seferberliğine katılmak istediklerini belirten Cebe, ''Bilboardlar şimdilik referanduma kadar dolu'' dediler. Biz de bir duvar kiraladık. Afişimizi duvara taşıdık. Denizli Albayrak Meydanı'nda ve 150 metre mesafeden rahatlıkla görünebiliyor. Meydandan gün içerisinde çok sayıda araç ve insan geçiyor" dedi.

BİLBORDLARI DA SÜSLEYECEĞİZ

"Bilboardlar boşalınca oralara da tanıtım afişlerimizi asacağız inşallah'' diyen Cebe, çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, ''Türkiye'de ilk kez böyle bir çalışma yapıldı ve güzel oldu. Bu tür çalışmaların yaygınlaşmasını temenni ediyoruz. Hayırlara vesile olur inşallah'' ifadelerini kullandı.