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Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor!

06 Şubat 2017, Pazartesi 12:00
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Merve Gürbüz, TSK'da pilotluk için intibak eğitimine alınan ilk başörtülü öğrenci oldu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra hükümetin bazı üniversitelerden askeri okullara yatay geçiş hakkı tanımasının ardından Türkiye'de bir ilk yaşandı. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Merve Gürbüz, Hava Harp Okulu'nda intibak eğitimi almaya hak kazanan ilk başörtülü öğrenci oldu.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Gürbüz, Osmaniye HASAN Aybaba Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni kazandı. Son sınıf öğrencisiyken babası Mehmet Emin Gürbüz'ün desteğiyle Hava Harp Okulu'na geçiş yaptı. 3,5 ay önce Hava Harp Okulu'na girmek için başvuru yapan Merve Gürbüz, ilk olarak Hava Harp Okulu'nun sınavlarına tabi tutuldu. Çok detaylı bir sağlık incelemesine alınan 23 yaşındaki genç kız, farklı anabilim dallarında 19 heyete girdi, yaklaşık 10 gün süren sağlık kontrolünden de geçti.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Kontrollerin ardından Muğla Milas Hava Meydan Komutanlığı'na davet edilen Gürbüz, burada da birtakım sınavlara ve 14 uçuş eğitimine tabi tutuldu. 13'ü hoca eşliğinde ve puanlama sistemiyle yapılan eğitimlerin sonuncusunda ise 'yalnız uçuş' adımını da aştı; eğitimini tamamlamayı başardı. Uçuş derslerinden yüzünün akıyla çıkan Gürbüz, bu kez Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı mülakata girmeye hak kazandı. Mülakatı da geçen Merve, güvenlik soruşturmasının ardından ise Hava Harp Okulu'ndaki intibak eğitime başladı.

Merve Gürbüz, eğer intibak eğitimini de sorunsuz atlatırsa Türkiye'nin ilk başörtülü savaş pilotu olarak hizmete başlayacak. Okulundan Bilgisayar Mühendisi sıfatıyla mezun olma imkanına sahipken Türk milletinin emrinde çalışmak üzere büyük özveri gösteren Gürbüz, intibak eğitimini tamamladıktan sonra 13 Şubat'taki yemin yörenine katılacak. Yemin töreninden sonra 1,5 yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda eğitim alacak Gürbüz, bu eğitimleri de başarıyla geçerse TSK'da subay olarak çeşitli kademelerde hizmet imkanına kavuşacak.

BABASININ HAYALİYDİ

Merve Gürbüz, 6 kişilik ailenin tek kızı. Gürbüz'ün askeri okula gitmesi için en büyük desteği babası Mehmet Emin Gürbüz verdi. Hayatı boyunca kızının pilot olmasını hayal eden baba Gürbüz, okula geçiş sürecini yakından takip ederek kızının yönlendirdi, ona büyük her anında destek oldu. Merve Gürbüz'ün babası memur emeklisi, annesi Adalet Gürbüz ise ev hanımı.

İLK RÜMEYSA GELDİ AMA...

Fırat Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Rümeysa Sena Özdemir, aslında Merve Gürbüz'den önce okula kabul edilen ilk başörtülü öğrenciydi. Özdemir, 'uçuş yetersizliği' gerekçesiyle eğitimleri geçemedi. Umudunu yitirmeyen Özdemir, hukuki başvurusunun sonucunu bekliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Etiketler: tski başörtüsü, pilot
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