Türkiye'de olağandışı hava olayları arttı

Türkiye'de geçen yıl kaydedilen şiddetli yağış, kuvvetli kar, don, şiddetli yıldırım, orman yangını, çığ, kum fırtınası gibi "ekstrem hava olayları"nın sayısı 840'a ulaştı, en çok şiddetli yağış ve sel görüldü.

Türkiye'de geçen yıl kaydedilen "ekstrem hava olayları"nın sayısı 840'a ulaşırken, en fazla şiddetli yağış ve sel meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2018 Yılı İklim Değerlendirmesi Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, Akdeniz havzasında yer alan Türkiye, iklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına, dolu gibi olumsuz hava olaylarından en fazla etkilenen bölgede yer alıyor.

Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen yıl artarken, iklim koşulları, tarım başta olmak üzere, su kaynakları, enerji, sağlık ve ulaştırma gibi çok sayıda sektörü etkiliyor. Ülke kaynaklarının verimli kullanımı açısından iklim değişimlerinin izlenmesi ve buna göre planlama yapılması önem taşıyor.

Rapora göre, Türkiye'nin 2018 yılı ortalama sıcaklığı 15,4 santigrat derece olarak gerçekleşti. Bu değer, 1981-2010 yılları ortalaması olan 13,5 dereceden 1,9 derece daha yüksek görüldü. Bu çerçevede 2018 yılı, 1971'den beri ölçülen en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti.

Sıcaklıklar normallerin üzerine çıktı

Genel olarak 2018'de ülkenin tamamında sıcaklıklar normallerin üzerinde gerçekleşti. İç ve doğu kesimlerde 2 derecenin üzerinde fark gözlenirken, Muş, Ağrı'nın batısı, Erzurum'un doğusu ve Yüksekova'da 3 dereceyi aşan sıcaklık farkları kaydedildi.

Geçen yılın ortalama sıcaklık değerleri tüm aylarda normalin üzerinde seyrederken, bütün mevsimlerde de ortalama sıcaklıklar 1981-2010 normalinin üzerinde ölçüldü. Özellikle şubat ve mart ayları sıcaklık farkları 4 derecenin üzerinde kaydedildi.

Ekstrem olaylarda artış

Türkiye'de 1990'lı yıllardan itibaren ekstrem olayların sayısında artışlar gözlendi. 2018 yılında kaydedilen şiddetli yağış, taşkın, kuvvetli kar, don, şiddetli yıldırım, sis, orman yangını, çığ, kum fırtınası gibi ekstrem hava olayları sayısı 840'a ulaştı. Bu olayların sayısı 2017'de 598 olmuştu.

Ekstrem olay dağılımları yaklaşık yüzde 41 ile şiddetli yağış ve sel, yüzde 29 ile fırtına, yüze 16 ile dolu, yüzde 5 ile yıldırım ve kuvvetli kar, yüzde 3 ile don ile yüzde 1'den daha az olarak sis, orman yangını, çığ ve kum fırtınası şeklinde oldu.