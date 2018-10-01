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'Türkiye'de yapıların yüzde 85'i yangın riski taşıyor'

01 Ekim 2018, Pazartesi 12:29
Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel Başkanı Evren Yurttaş, Türkiye’deki yapıların yüzde 85’inin yangın riski taşıdığını söyledi. Yurttaş, "Türkiye'de yangınların sayısı her yıl ortalama yüzde 10 artıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri yapılardaki tedbirlerin yetersiz olmasıdır" dedi.

Türkiye'de elektrik kaynaklı yangın riskinin azaltılması için binalarda kullanılan elektrik tesisat sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini ifade eden Yurttaş, "Her yıl şebekeden yapıların elektrik tesisatlarına gelen aşırı gerilim darbe sayısı artıyor. Ancak yapılarda tesisat sistemlerinde aşırı gerilim sönümleme sistemleri uygulanmıyor. Bu da elektrik tesisatının hasar görmesine, yapılarda kullanılan cihazların hasar görmesine hatta sonu can kayıpları ile biten yangınlara sebep oluyor" diye konuştu.

"YANGINLARIN MALİYETİ 126 MİLYAR EURO"

Türkiye'de elektrikten doğan yangınların oranının son 10 yılda hızla yükseldiği belirten Yurttaş, "Elektriği en temiz yer olarak bilinen Avrupa’da bile bir yılda yangınların maliyetinin 4 bin can kaybı, 70 bin yaralanma ve maddi olarak 126 milyar Euro'yu bulduğu tespit edildi. Uluslararası reasüransların verilerine göre aşırı gerilim hasarlarının oranı, tüm hasarların oranının yüzde 23.7 gibi bir bölümünü oluşturduğu belirtiliyor. Türkiye’de son yıllarda yangınlarda büyük oranda artış meydana geldi. İstatistiksel verilere göre Elektrik kaynaklı yangınlar yüzde 78 artış gösterdi" dedi.

"HER YIL RİSK YÜZDE 10 ARTIYOR"

Türkiye'de yangın çıkan yapıların sayısının her yıl ortalama yüzde 10 arttığını söyleyen Yurttaş, "Bunun en önemli nedenlerinden biri de yapılardaki yangın güvenliğinin yani yangının çıkmasını engelleyen tedbirlerin yetersizliği. Geldiğimiz noktada ise ülkemizde elektrik kaynaklı yangınların son 10 yılda yüzde 78 artış gösterdiği görüyoruz. Elektrik kaynaklı yangınların temel nedeni aşırı gerilimdir. Bu da elektrik tesisat sistemlerinde eksikliklerin olduğunu açıkça bize gösteriyor. Eksikler giderilip, tedbir alınmadıkça bu oranın artacağı kesin bir gerçek. Bugün bina stokunun sadece yüzde 15’inde yangın önlemleri alınmış durumda. Kalan yüzde 85 yapıda maalesef yeterli yangın önlemi bulunmuyor" diye konuştu.

"YÖNETMELİKTE EKSİKLER VAR"

Yangın yönetmeliğine dikkat çeken Yurttaş,"Türkiye'de uygulanmakta olan yangın yönetmeliği, Avrupa'daki yönetmelikler düzeyinde modern olmakla birlikte, uygulamadaki eksiklik ve denetimsizlikler nedeniyle sorunlar söz konusu. 2002 yılında yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2007, 2009 ve 2015 yılında revize edildi. Ama yinede bize göre eksiklikler var. Engelli, hasta ve yaşlı bir vatandaş yangın merdivenini kullanıp nasıl kaçmaya başaracak? Bunlarında sorgulanması gerekir. Bize göre yönetmelik hem yetersiz hem de ilgili yönetmelik sorumlulukları yangının başladı an ile ilgili. Bir yangının oluşmasını engelleyen sistemleri tartışmamız gerekiyor. Tüketiciler bilinçli tercihler yapmalı, satın alacağı, kiralayacağı binaların yangın koşullarını, elektrik tesisat sistemlerini araştırmalı ve sorgulamalı" ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler: yangın, Türkiye, elektrik, bina
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