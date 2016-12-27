Türkiye’deki keyfi uygulamalar demokrasiyi yok ediyor

Darbe girişiminin ardından başlayan tutuklama dalgasını Türkiye’yi ‘yıkıcı bir sürece’ soktuğunu savunan Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, yine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yürütülen görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

DW Türkçe’nin haberine göre Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Oppermann, medya ve muhalafete yönelik baskılara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerin sürmesi gerektiği uyarısında bulunarak, “Türkiye ile görüşmelere devam etmeliyiz” dedi.

‘TERÖRÜ ENGELLEME ÇALIŞMASI ANLAŞILIR, ERDOĞAN’IN UYGULAMALARI BUNUN ÖTESİNE GEÇTİ’

Türkiye'nin ağır terör saldırılarına maruz kaldığını kaydeden Opperman, Almanya'nın bu saldırıları en sert şekilde kınadığını hatırlattı. Türk hükümetinin terörü engellemeye çalışmasının anlaşılır olduğunu ifade eden Oppermann, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygulamalarının bunun ötesine geçtiğini ifade etti. “Erdoğan, tutuklama dalgalarıyla yıkıcı bir süreci devreye soktu” diyen SPD'li politikacı, "Bu keyfi uygulamalar demokrasiyi yok ediyor" şeklinde konuşarak Avrupa'nın bu duruma karşı sessiz kalmaması gerektiğini savundu.

‘SIĞINMACI ANLAŞMASI İKİ TARAFIN DA İŞİNE YARIYOR’



"Avrupa'nın sığınmacı anlaşmasıyla kendisini Erdoğan'ın şantajlarına açık hale getirdiği" görüşlerine de katılmadığını belirten Oppermann, "Anlaşma, Türk hükümetinin ve mültecilerin işine yaradığı gibi Avrupa'nın da işine yarıyor. Türkler AB dış sınırlarının korunmasına yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.