"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Türkiye'den BMGK'ya eleştiri

22 Mayıs 2018, Salı 23:46
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması sorumluluğunu yerine getirememekle eleştirdi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu BM Güvenlik Konseyi'nin silahlı çatışmalarda sivillerin korunması oturumunda yaptığı konuşmada, çatışmalardan en fazla etkilenenlerin siviller olduğuna ve geçen yıl dünya genelinde çatışmaların yaşandığı sadece 6 ülkede 26 bin kişinin öldüğüne ve yaralandığına dikkati çekti.

Sinirlioğlu, ''Konsey özellikle Suriye ve Filistin gibi en kritik konulara ilişkin beklentileri karşılamaktan çok uzak. Dünyanın bu iki bölgesinde tanık olduklarımız BM sisteminin 70 yıldan fazla süredir savunmak için çabaladığı tüm değerlerin görmezden gelinmesi ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir şekilde ihlali anlamına geliyor. Masum sivillerin hedef alınması hiçbir şekilde mazur görülemez. Cezasız kalınmasına son vermek için kararlı davranmalı ve gerçek hesap verebilirlik mekanizmaları oluşturmalıyız.'' dedi.

Dünya genelinde 65 milyondan fazla kişinin evlerinden, ülkelerinden kaçmak zorunda kaldığını ve bunların 22,5 milyonunun mülteci konumunda olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, çatışmalar nedeniyle dakikada 20 kişinin zorla yerlerinden edildiğini ifade etti.

Sivilleri korumanın en etkili yolunun çatışmaları engellemek olduğunun altını çizen Sinirlioğlu, terörle mücadeleye ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

''Uluslararası toplumun bazı üyeleri, terör tehditleri karşısında taahhütlerini yerine getirememekte. Bu tehditlerin her türlüsüne karşı ortak mücadelemizi daha da geliştirmek ve koordine etmenin yollarını aramalıyız ve bu, devlet dışı silahlı gruplarla onları meşruiyet kazanmak için propaganda aracı olarak kullanmaya teşvik edecek belgeler imzalamaktan kaçınmayı da içermeli. Bütün uluslararası örgütler ve sivil toplum örgütlerinin terör örgütleri ile sözde 'taahhütname' olarak adlandırılanlar da dahil her türlü sözleşme yapmaktan kaçınması gerektiğine inanıyoruz.''

Sivilleri korumanın asıl yükümlülüğünün devletlerde olduğunu ancak devletlerin başarısız olduğu durumlarda uluslararası toplumun sivillerin korunmasına yardım etme sorumluluğu taşıdığını belirten Sinirlioğlu, Türkiye'nin en dramatik ve uzun süreli insani krizlerden birinin yaşandığı Suriye'ye yardım eli uzatmayı sürdüreceğini söyledi.

Suriye'deki trajedinin çok yönlü etkilerini komşu ülke olarak Türkiye'nin derinden hissettiğini anlatan Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu anımsatarak, uluslararası toplumun da bu sorumluluğu paylaşması gerektiğini kaydetti.

AA

Etiketler: türkiye, bmgk
Okunma Sayısı: 343
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    15 Temmuz'da Hadımköy'deki olaylara ilişkin davada verilen cezalar belli oldu

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.