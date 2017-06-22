"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Türkiye'den Katar'a gemiyle ilk gıda sevkiyatı

22 Haziran 2017, Perşembe 10:12
İzmir'den, Körfez ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'a, yaklaşık 4 bin ton gıda malzemesi taşıyan gemi limandan ayrıldı.

Aliağa ilçesinde bulunan bir limandan yüklenen kuru gıda, meyve ve sebzelerden oluşan malzemeler yüklü gemi sabaha doğru yola çıktı.

Ürünleri taşıyan lojistik firmasının genel müdürü İpek Demirci, yaptığı açıklamada, Katar'ın ambargo krizi nedeniyle karayoluyla gıda ürününü temin edemediğini hatırlattı.

Firma olarak Katar'a daha önce havayoluyla da gıda malzemesi gönderdiklerini söyleyen Demirci, havayolunun ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle malzemeleri gemiyle göndermeye başladıklarını kaydetti.

10 GÜN SONRA RAFLARDA YERİNİ ALACAK

Geminin yaklaşık 10 gün sonra Doha'daki Hamat Limanı'na demirleyeceğini anlatan Demirci, "Bunu sadece bir yardım olarak görmemek lazım. Türk ihracatçısını için de büyük bir fırsat aslında. Bu kadar ürünümüz aynı anda Katar'daki marketlerin raflarında yerini alacak." dedi.

Türkiye'den Katar'a gemiyle yapılan ilk sefer olduğuna işaret eden Demirci, üreticinin ve tüketicinin memnun olması durumunda gemiyle gıda sevkiyatı yapmaya devam edeceklerin dile getirdi.

YARDIMCI OLMASI İŞLERİ KOLAYLAŞTIRDI

Demirci, ileriki günlerde ikinci bir gemi için çalışma yaptıklarını, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci önderliğinde tüm birimlerin kendilerine yardımcı olmasının işleri çok kolaylaştırdığını söyledi.

Uçak navlunlarının pahalı olması nedeniyle ihracatın da zor olduğunu savunan Demirci, "Büyük bir tonajla kilo başı maliyeti düşürdüğümüz için özellikle meyve sebze grubu gibi ürünleri daha da ihraç edebilir hale getirdik. Katar'daki alıcı grubu da büyük bir heyecanla gemimizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    114. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Namık Kemal Üniversitesine operasyon: Rektör Şimşek gözaltında

    Manisa'daki askerlerimizin neden zehirlendiği belli oldu

    Afganistan'da intihar saldırısı: 30 ölü

    ABD'den Ankara'ya YPG mektubu

    UNICEF'ten çarpıcı Irak raporu: Gidilecek bir yer kalmadı

    Niye Mimar Sinan denizi doldurmamış da sen dolduruyorsun

    Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Pensilvanya cevabı

    Siirt'ten ve Bitlis'ten kahreden haber: 3 şehit

    İzmir'de askeri arazi yakınında patlama

    Türkiye'nin gündemine oturan zehirlenme olayı hakkında flaş gelişme!

    Yurt genelinde Kadir Gecesi coşkusu: Cemaatler camilere sığmadı...

    BM'ye göre 2050'de dünya ve Türkiye nüfusu

    Bediüzzaman Mevlidine ilgi büyüktü

    “Cezaevlerinin kültür seviyesi epey arttı”

    Vicdanları yok mu?

    Dünyanın gözü ‘Adalet Yürüyüşü’nde

    Haklıysanız yürürsünüz, dağlar taşlar aşarsınız

    Bir ömürden hayırlı bir gece: Kadir Gecesi

    Almanya İncirlik kararını onayladı

    Başbakan: Ya adam gibi faiz oranı belirleyin, yoksa...

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    “Cezaevlerinin kültür seviyesi epey arttı”
    Genel

    KHK mağdurlarıyla iftarda buluştuk
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluklar silsilesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tillo’da bir Erzurumlu: İbrahim Hakkı
    Genel

    Türkiye'nin gündemine oturan zehirlenme olayı hakkında flaş gelişme!
    H. Muharrem OKUR

    Bu kitabı okumanız için çok sebep var
    Genel

    Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Pensilvanya cevabı
    Genel

    Haklıysanız yürürsünüz, dağlar taşlar aşarsınız
    Genel

    Dünyanın gözü ‘Adalet Yürüyüşü’nde
    Genel

    Vicdanları yok mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.