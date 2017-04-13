Türkiye en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke

UNICEF’in gelenekselleşen gala yemeği, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle’in ev sahipliğinde 11 Nisan 2017 akşamı Ankara HiltonSA’da gerçekleşti.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle programda yaptığı konuşmada UNICEF'in tüm dünyada sadece Türkiye'de hem ülke ofisi hem de milli komitesi olduğuna dikkat çekerek, "Bu anlamda Türkiye çok eşsiz bir ülke; bu durum bize güçlü yanlarımızı birleştirme ve birbirimizi tamamlayabilme fırsatı sunuyor. UNICEF, Türk çocuklar için Türkiye'de bulunuyor; fakat aynı zamanda bu ülkede yaşayan diğer milliyetlere dahil olan çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de çalışıyoruz. Türkiye günümüz itibarıyla dünyada en yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda" ifadelerini kullandı. Duamelle sözlerini tüm katılımcılara çocuklarla ilgili konularda verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek noktaladı.