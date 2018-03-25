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25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Türkiye genelinde operasyon: Aranan 1586 kişi yakalandı

25 Mart 2018, Pazar 17:24
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde 2 bin 978 ekip ve 7 bin 764 personelin katılımıyla aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda cinayetten 31, hırsızlıktan 226, yaralamadan 159, cinsel suçlardan 163, yağmadan 48, dolandırıcılıktan 52, uyuşturucu ticaretinden 49, Gülen Hareketi üyeliği iddiasıyla 6 kişi ile diğer suçlardan aranan toplam bin 586 kişi yakalandı.

Şüphelilere ait 3 bin 622 adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 324 mermi, 59 av tüfeği fişeği, bir çalıntı motosiklet, bir kesici alet ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

AA

Etiketler: egm, operasyon, gözaltı
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