Türkiye genelinde operasyon: Aranan 1586 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde 2 bin 978 ekip ve 7 bin 764 personelin katılımıyla aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda cinayetten 31, hırsızlıktan 226, yaralamadan 159, cinsel suçlardan 163, yağmadan 48, dolandırıcılıktan 52, uyuşturucu ticaretinden 49, Gülen Hareketi üyeliği iddiasıyla 6 kişi ile diğer suçlardan aranan toplam bin 586 kişi yakalandı.
Şüphelilere ait 3 bin 622 adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 324 mermi, 59 av tüfeği fişeği, bir çalıntı motosiklet, bir kesici alet ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
AA