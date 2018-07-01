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1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda DEAŞ'a ağır darbe vuruldu

01 Temmuz 2018, Pazar 11:41
Türkiye DEAŞ ile mücadelesini sürdürüyor. Yapılan operasyonlarla ülke genelinde DEAŞ mensubu 209 kişi gözaltına alındı, 22 örgüt mensubu tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, haziranda başta İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Samsun olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin haziranda yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün üst düzey sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 209 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda örgüte ait doküman, silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlarla örgüt mensuplarına göz açtırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı canlı bomba eylemlerini de başarılı çalışmalarla engelledi.

Mahkemeye çıkarılan 22 örgüt mensubu tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

DEAŞ'lıların yargılanma süreci

 

Ankara Garı önünde 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı, 9 sanığın "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Bir sanık hakkında ise aynı suçlardan dava açılması için savcılığa ihbarda bulunulmasını istedi.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, polisin operasyonunda üzerindeki bombayı patlatan Yunus Durmaz'ın eşi tutuklu sanık Nesibe Durmaz'ın da aralarında yer aldığı 5 sanığa, 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri'de, DEAŞ üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği öne sürülen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına Kayseri'de devam edildi. Duruşmada tutuklu 3 sanığın tahliyesi kararlaştırıldı.

Gaziantep'te polis operasyonunda üzerindeki bombayı patlatan terör örgütünün sözde "Türkiye emiri" Yunus Durmaz'ın da aralarında yer aldığı 11 sanığın yargılandığı davada karar verildi. 4 sanıktan 2'sine 6 yıl 3 ay, 2'sine 10 yıl 10 ay 37 gün hapis cezası verilen duruşmada, yargılama sürecinde ölen Durmaz ile İsmail Pektaş'ın davasının düşürülmesine hükmedildi.

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan 2 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

AA

Etiketler: DEAŞ, terör, operasyon, Türkiye, mücadele
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