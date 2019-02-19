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Türkiye harekete geçmeli

19 Şubat 2019, Salı 01:23
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HWR), Türkiye’ye Uygur Türkleri için liderlik çağrısı yaptı: “Konuyu BM ve İİT’ye taşıyın.”

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HWR), Türkiye’ye Çin’deki Uygur Türklerine yapılan baskıyla ilgili eylem çağrısı yaparak bir dizi tavsiyelerde bulundu. dw Türkçe’nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığının geçen hafta yayınladığı kınama mesajını hatırlatan HWR yetkilileri, “Ankara artık açıklamalardan da öte elindeki tüm diplomatik imkânları kullanarak harekete geçmeli” dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 9 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikasının insanlık adına büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirtmişti. Aksoy, “Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlâlleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

Türkiye konuyu masaya yatırabilir

HWR’in çağrısında, bir milyondan fazla Uygur Türkü’nü toplama kamplarında tuttuğu bilinen Çin’e karşı hükümetlerin sessiz kaldığı dönemde Türkiye’nin kınama mesajının önemli olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, “İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın öncü üyesi Türkiye, Mart ayında Abu Dabi’de düzenlenecek dışişleri bakanları zirvesinde, Müslüman azınlıklara yönelik baskıların kınanması ve durdurulması için çözüm önerileri sunabilir.” ifadeleri yer aldı. HWR’ın çağrısı şu sözlerle son buldu: “Türkiye yaptığı açıklamayla Sincan Türklerinin sesi olmada övgüye değer bir liderlik sergiledi. Şimdi, bu sözleri eyleme dökerek Çin hükümetinin azınlıklara yönelik ihlâllerine karşı harekete geçmeli.”

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Etiketler: doğu türkistan, çin zulmü
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  • Bülent Bektaş

    19.2.2019 08:28:31

    Kesinlikle bizde Uygur Turklerine yapılan bu zulmü hep gündemimizde tutmamiz gerekiyor ZULÜM BİTENE KADAR

Risale-i Nur Külliyatı

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