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12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Türkiye havalimanlarının Avrupa'daki yükselişi sürüyor

12 Mart 2018, Pazartesi 15:59
ACI EUROPE 2018 Ocak raporuna göre, Avrupa'nın en çok büyüyen havalimanı Atatürk Havalimanı olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci, Antalya Havalimanı dördüncü sırada yer aldı.

Avrupa Havalimanları Konseyi'nin (ACI EUROPE) 2018 Ocak raporuna göre, Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi devam ediyor.

Avrupa'da yolcu trafiğinde bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artış gerçekleştiğini açıklayan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürü (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, Avrupa dışındaki pazarların yüzde 14,6'lık katkısının bu gelişime büyük katkı sağladığını kaydederek, bunda Türkiye havalimanlarındaki yüzde 28,1'lik artışın etkisinin büyük olduğunu vurguladı.

Avrupa yolcu trafiğine katkı sağlayan ilk 5 havalimanının toplam payının yüzde 9,3 olduğunu aktaran Ocak, şu bilgileri verdi:

"Bu performansa en çok katkı sağlayan yüzde 30,3 artış ile Atatürk Havalimanı oldu. 'Yılda 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verilen havalimanları' sıralamasında ocak ayında Atatürk Havalimanı, yolcusunu bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 30,3 artırarak Avrupa'nın en çok büyüyen havalimanı oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 25,3 artışla ikinci olurken, Lizbon Havalimanı yüzde 15,2 artışla üçüncü, Antalya Havalimanı yüzde 14,3 artışla dördüncü, Moskova Havalimanı yüzde 12,6 artışla beşinci sırada yer aldı.

'Yılda 10 milyon ile 25 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanları' sıralamasında bir önceki yılın ocak ayına göre Ankara Esenboğa Havalimanı yüzde 47,8'lik artış ile yolcusunu en fazla artıran havalimanı oldu. Bunu yüzde 20,8 ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı izledi. Budapeşte (yüzde 16,7) üçüncü, Varşova WAW (yüzde 16,4) dördüncü, Tel Aviv (yüzde 14,6) beşinci sırada yer aldı."

Ocak, "yılda 5 milyon ile 10 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanları" sıralamasında birinci Naples'i (yüzde 52), Sevilla (yüzde 32,5), Heraklion (yüzde 28,1), Valencia (yüzde 27,9), Krakow (yüzde 20,1), "yılda 5 milyonun altında yolcuya hizmet verilen havalimanları" sıralamasında Foggia'yı (yüzde 500), Batumi (yüzde 110), Varna (yüzde 107,7), Craiova (yüzde 70,8), Kos (yüzde 61,1) izledi.

AA

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