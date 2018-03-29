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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Türkiye, hukuk ve demokrasiyle güçlenir

29 Mart 2018, Perşembe 01:23
TÜSİAD Genel Sekreteri Kaleağası, demokrasi ve insan hakları alanında atılacak adımların, Türkiye’nin elini daha da güçlendireceğine dikkat çekti.

Yakınlaşma umuduyla yapılan Varna’daki AB-Türkiye liderler buluşmasında uzlaşma sağlanamadı. Varna buluşmasını değerlendiren uzmanlar, ilişkilerde kritik bir dönemece girildiği uyarısında bulunuyor. AB-Türkiye ilişkileri konusunda uzman isimlerden olan TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası ise liderler arasında gündemdeki konularda ilişkin somut ilerleme kaydedilemese de Türkiye’nin AB tam üyelik hedefinin korunduğu konusunda yapılan vurgunun olumlu olduğunu kaydetti.

Top Türkiye’nin sahasında

Kaleağası, DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede “AB ve Türkiye liderleri, tam üyelik dışında bir çerçevenin düşünülemeyeceğini, Türkiye’nin farklı bir kategoriye, lige düşürülmeyeceğini, ayrıcalıklı ortaklık sonucuna yol açabilecek bir gidişat içine sokulmayacağı konusunda hem birbirlerine hem kendi kamuoylarına mesaj verdiler. Kanımca en önemli nokta buydu” şeklinde konuştu. Ancak Erdoğan’ın OHAL’in kalkması, demokrasi ve insan hakları alanlarında reform yönünde herhangi bir taahhütte bulunmaması AB çevrelerinde hayal kırıklığına yol açmış durumda. Erdoğan’ın “Türkiye insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere saygılı demokratik bir hukuk devletidir” açıklamasını yapması ve mevcut sorunları reddeden bir üslûp takınmasının da bu hayal kırıklığını arttırdığı yorumları yapılıyor.

Bu dönemler, Türkiye’yi güçlü kıldı

TÜSİAD Genel Sekreteri Kaleağası, demokrasi ve insan hakları alanında atılacak adımların, Türkiye’nin elini daha da güçlendireceğine dikkat çekti. Kaleağası,”Gerçek şu ki; demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve hukuk devleti konularında adım atılan dönemlere baktığımızda Türkiye’nin sosyal ve kültürel etkisinin, dış politikada gücünün, terörle mücadelede dünyadan aldığı desteğin muazzam artığını ve ekonomik alanda rekabet gücünün yükseldiğini görüyoruz. Bu dönemler Türkiye’yi dünyada her anlamda hem güçlü kılmış, Türk halkının güvenliği ve refahı açısından da en olumlu dönemler olmuştur. Elimizde bunların tarihsel somut kanıtları var ve bu geleceğe ışık tutmalı” değerlendirmesini yaptı.

İki taraf için de bedeli olur 

Müzakere sürecinin askıya alınması halinde Türkiye’nin tam üyelik sürecinin bir daha başlayamayacak şekilde kopacağına işaret eden TÜSİAD Genel Sekreteri Kaleağası, “AB’de ‘hazır fırsat varken Türkiye’yi ikinci sınıf yapalım’ düşüncesiyle müzakere sürecinin sonlandırılması gerektiğini düşünen kesimler var. Ama şu an yeterli çoğunluğu sağlayamamış görünüyorlar. Ama belli olmaz tabiî ki ne olacağı” diye konuştu. Kaleağası, müzakere sürecinin sona ermesi durumunda bunun Türkiye için ekonomik, güvenlik ve demokratik değerlerler açısından bedelleri olacağı gibi, AB için de bedelleri olacağının altını çizdi.

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Etiketler: avrupa birliği, tüsiad
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