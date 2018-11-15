Türkiye ile AB arasında siyasi diyalog başlayacak

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Gelecek hafta Türkiye ile AB arasında ilk üst düzey toplantımızı gerçekleştireceğiz, bundan sonra siyasi diyalog başlayacak." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca (OKA) düzenlenen, "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği" konulu toplantı kapsamında gerçekleştirilen "AB Türkiye İlişkileri ve İş Dünyasına Yansımaları" konferansında yaptığı konuşmada, Suriye'deki krizden sonra Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin göç alanında çok kuvvetlendiğini söyledi.

AB'nin göçmenler için Türkiye'ye 3 milyar avro fon gönderdiğini ifade eden Berger, 3 milyar avroluk bir fonun daha gönderilmesinin gündemde olduğunu aktardı.

Türkiye'ye sığınanlar için mali destek sağlandığını ancak yapılan faaliyetlerin önem taşıdığını vurgulayan Berger, "Bu çerçevede 72 proje gerçekleştirildi. Özellikle eğitim alanında Türkiye ve AB, benzer şekilde düşünüyor. Suriyeli çocukların eğitim almaması, Türkiye ve bölge için stratejik bir risktir. Bunda hemfikiriz. Bu çerçevede Birleşmiş Milletlerin sloganını kullanıyoruz; 'kayıp kuşak olmasın.' " şeklinde konuştu.

"Türkiye ve AB arasında siyasi diyalog başlayacak"

Berger, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un, "Bizim demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Türkiye'ye ihtiyacımız var." sözlerine atıf yaparak, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede ağustos ayında reform eylem grubu yeniden toplandı. Bu konuda atılacak adımlar öngörülüyor. Yetkililerle bir araya gelerek bir zaman çizelgesi belirledik. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki diyaloğun geliştirilmesi konusunda bir çalışma. Gelecek hafta Türkiye ile AB arasında ilk üst düzey toplantımızı gerçekleştireceğiz, bundan sonra siyasi diyalog başlayacak. Bunu takiben ulaştırma, enerji ve ekonomi konularında çok odaklı görüşmeler gerçekleştirilecek. Gelecek yıl Romanya'nın dönem başkanlığı döneminde de başkanlar seviyesinde bir toplantı bekliyoruz. AB ve Türkiye arasında dönem dönem iniş çıkışlarımız oldu ama genel anlamda bakarsak, her zaman ileriye gitti."

Konuşmasının ardından Büyükelçi Berger, katılımcıların sorularını yanıtladı.

AB ve Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerin durdurulması konusunda Avrupa Parlamentosunun hazırladığı taslak konusundaki düşünceleri sorulan Berger, şunları söyledi:

"Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması konusunu daha önce de AB'nin içinden bazı kişiler dile getirdi. Bu da zannediyorum, 'Türkiye, Avrupa Birliği'nden uzaklaşıyor' düşüncesiyle gündeme geldi. Biz yeniden başlatılan reform sürecini dikkatle kaydettik. Bu, AB standartları konusunda reform olacak. Bahsedilen taslak rapor, Avrupa Parlamentosuna sunulan bir rapordu. Bu taslak rapor görüşülecek, birçok tartışma ve görüşmeden sonra gelecek yıl mart ayında parlamentoda kabul edilip edilmemesi gündeme gelecek."