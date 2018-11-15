"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Türkiye ile AB arasında siyasi diyalog başlayacak

15 Kasım 2018, Perşembe 18:38
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Gelecek hafta Türkiye ile AB arasında ilk üst düzey toplantımızı gerçekleştireceğiz, bundan sonra siyasi diyalog başlayacak." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca (OKA) düzenlenen, "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği" konulu toplantı kapsamında gerçekleştirilen "AB Türkiye İlişkileri ve İş Dünyasına Yansımaları" konferansında yaptığı konuşmada, Suriye'deki krizden sonra Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin göç alanında çok kuvvetlendiğini söyledi.

AB'nin göçmenler için Türkiye'ye 3 milyar avro fon gönderdiğini ifade eden Berger, 3 milyar avroluk bir fonun daha gönderilmesinin gündemde olduğunu aktardı.

Türkiye'ye sığınanlar için mali destek sağlandığını ancak yapılan faaliyetlerin önem taşıdığını vurgulayan Berger, "Bu çerçevede 72 proje gerçekleştirildi. Özellikle eğitim alanında Türkiye ve AB, benzer şekilde düşünüyor. Suriyeli çocukların eğitim almaması, Türkiye ve bölge için stratejik bir risktir. Bunda hemfikiriz. Bu çerçevede Birleşmiş Milletlerin sloganını kullanıyoruz; 'kayıp kuşak olmasın.' " şeklinde konuştu.

"Türkiye ve AB arasında siyasi diyalog başlayacak"

Berger, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un, "Bizim demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Türkiye'ye ihtiyacımız var." sözlerine atıf yaparak, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede ağustos ayında reform eylem grubu yeniden toplandı. Bu konuda atılacak adımlar öngörülüyor. Yetkililerle bir araya gelerek bir zaman çizelgesi belirledik. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki diyaloğun geliştirilmesi konusunda bir çalışma. Gelecek hafta Türkiye ile AB arasında ilk üst düzey toplantımızı gerçekleştireceğiz, bundan sonra siyasi diyalog başlayacak. Bunu takiben ulaştırma, enerji ve ekonomi konularında çok odaklı görüşmeler gerçekleştirilecek. Gelecek yıl Romanya'nın dönem başkanlığı döneminde de başkanlar seviyesinde bir toplantı bekliyoruz. AB ve Türkiye arasında dönem dönem iniş çıkışlarımız oldu ama genel anlamda bakarsak, her zaman ileriye gitti."

Konuşmasının ardından Büyükelçi Berger, katılımcıların sorularını yanıtladı.

AB ve Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerin durdurulması konusunda Avrupa Parlamentosunun hazırladığı taslak konusundaki düşünceleri sorulan Berger, şunları söyledi:

"Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması konusunu daha önce de AB'nin içinden bazı kişiler dile getirdi. Bu da zannediyorum, 'Türkiye, Avrupa Birliği'nden uzaklaşıyor' düşüncesiyle gündeme geldi. Biz yeniden başlatılan reform sürecini dikkatle kaydettik. Bu, AB standartları konusunda reform olacak. Bahsedilen taslak rapor, Avrupa Parlamentosuna sunulan bir rapordu. Bu taslak rapor görüşülecek, birçok tartışma ve görüşmeden sonra gelecek yıl mart ayında parlamentoda kabul edilip edilmemesi gündeme gelecek."

 

AA

Etiketler: Türkiye, AB, siyaset, göçmen, demokrasi
Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vekillerden 450 gün itirazı

    Cemal Kaşıkçı'nın oğlundan taziye açıklaması

    Anadolu’daki gençler umutsuz

    Türkiye ile AB arasında siyasi diyalog başlayacak

    ABD'den Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili 17 Suudi'ye yaptırım kararı

    Avrupa Adalet Divanı'ndan 'PKK' kararı

    Suud'dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin önemli açıklamalar

    Bedelli askerlik 37 celpte icra edilecek

    'Avrupa ordusu NATO'ya alternatif olamaz'

    Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a dönmek istemiyor

    MHP'nin 5 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

    Suudi savcı Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişinin idamını istedi

    Koalisyon güçleri Suriye'de yine sivilleri vurdu: 17 ölü

    Bakan Turhan: Kanal İstanbul için 10 köprü yapılacak

    İngiltere Brexit Bakanı Raab istifa etti

    Bütçede 62 milyar dolarlık açık

    TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yüzde 11'i işsiz

    Moody's'ten Türkiye'ye ekonomik daralma uyarısı

    Sivas'ın İmranlı ilçesinde askeri araç devrildi: 5 yaralı

    İsrail'de 'güvenlik zafiyeti' protestosu

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Sebahattin YAŞAR

    Sivas, Anadolu’nun özeti gibi duruyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yasadışı telefon talimatı kimin işi?
    Genel

    Yanlış, yanlışla düzeltilemez
    Genel

    Kürşat Bumin uğurlanıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Öldürülenlerin kanı yerde kalmaz
    Faruk ÇAKIR

    Medyaya fırça atan adam
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalist Alevîler (!)
    Genel

    Beyin göçüne ‘paralı çare’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.