Türkiye, İran ve Rusya'dan ortak 'Suriye' kararı

İran; Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye krizine siyasi çözüm bulunması için süreci başlattıklarını açıkladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında üçlü zirve gerçekleşti. Görüşmenin ardından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif “Suriye krizinde üç ülkenin birlikte çalışacakları" mesajını verdi. Suriye barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını öngören deklarasyona Rusya, İran ve Türkiye'den destek açıklaması yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki krize çözüm bulmak için yapılacakların belirlendiği ortak bir bildiri kabul ettiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Moskova, Ankara ve Tahran'ın Suriye'de çözümün garantörlüğünü yapmaya hazır olduğunu belirtti. Şoygu, Rus uzmanların, Suriye'deki çözüm için "Moskova Bildirgesi" hazırladığını,Türkiye ile İran'ın bunu destekleyebileceğini umduğunu söyledi.

Ortak çabalar kararlılıkla sürecek

Şoygu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklama ise başta Halep’te devam eden sivillerin tahliyesinin tamamlanması olmak üzere, Suriye genelinde barışı sağlayacak çözüme yönelik ortak çabaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.