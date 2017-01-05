Türkiye Kamu-Sen: OHAL amacının dışına çıktı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, OHAL’in amacının dışına çıktığını söyleyerek, birçok yanlışın dayanağı olduğunu belirtti.

“OHAL masumların da canını yakan bir mekanizma haline geldi” diyen Koncuk, “Koştura koştura insanları açığa alanlar, ihraç edenler, suçsuzluğu çok net olarak ispatlanmış olanları dahi iade etmekten neden kaçınmaktadır?” diye sordu. Yaptığı açıklamada, OHAL’in 15 Temmuz ihanetinin suçlularını bulmak, cezalandırmak için ilan edildiğini ancak amacı dışına çıktığını, adeta bir çok yanlışın dayanağı olduğunu belirten İsmail Koncuk, “Amasız, fakatsız, terör ve teröristle mücadelenin her zaman yanında olduk, fakat OHAL masumların da canını yakan bir mekanizma haline geldi. Haklı sebeple ilan edilen OHAL’in getirdiği yetkiyi dayanaksız ve keyfi olarak kullananlar adeta doğruyu bulmaktan korkar hale geldiler” diye konuştu.

Fatih Karagöz - Ankara