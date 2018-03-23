"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Türkiye Kuzey Irak'a hava sahasını açtı

23 Mart 2018, Cuma 14:52
Başbakan Binali Yıldırım duyurdu: Kuzey Irak'a uçuşlarda hava sahamızı bugün itibarıyla açıyoruz. Erbil'e uçuş yasağı kalktı.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Başbakan Binali Yıldırım, "Malum hiçbir şekilde uygun görmediğimiz Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Şimdi Irak merekiz hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahamızı bugün itibariyle açıyoruz" dedi.

İşte Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar:

ABD İLE PATRİOT FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ GÖRÜŞMESİ

Türkiye NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD Suriye'de bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefiğimizdir. (Patriot) Bunlar S-400'lere alternatif değildir.

"HAVA SAHASINI BUGÜN AÇIYORUZ"

Malum, bir şekilde tasvip etmediğimiz Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Irak hava sahasını açtı biz de aynı doğrultuda hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz. Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak. Terör örgütünün ülkemiz aleyhine faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Akşama doğru açılmış olur, sefer planlaması THY ve diğer havayolları şirketlerinin planlamasına göre gerçekleşmiş olacak.

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cezaevine girebilmek için suç işliyorlar

    Yıldız Tilbe: Said Nursi benim akrabamdır

    Türkiye Kuzey Irak'a hava sahasını açtı

    TSK Afrin’de 100 yağmacıyı yakaladı

    İki devin vergi gerilimi piyasaları alt üst etti

    TÜSİAD Başkanı'ndan OHAL eleştirisi

    Afrin'de 4 grad füzesi ele geçirildi

    Ertem: Dolar 4'e çıktı algısı yanlış

    AB liderleri Türkiye'yi kınadı

    İşsizlik oranı 2017'de yüzde 10,9 oldu

    İstanbul'a çamur yağdı

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...

    Medresetüzzehra bir Esma okuludur

    Zulüm bâki değildir

    İnternete RTÜK sansürü

    Manevi coşku içinde idrak ediliyor: Rağbet edilen gecede camiler doldu taştı

    Fransa'da büyük grev: Çok sayıda lise ve üniversitede eğitime ara verildi

    Tillerson'dan imalı mesajlar içeren veda konuşması...

    Uluslararası Af Örgütü: Ahed derhal serbest bırakılmalı

    Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü: 1 şehit var!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Zulüm bâki değildir
    Genel

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nevrûz, Kadir, Vedâ...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nurlu nesiller
    Risale-i Nur'dan

    İslâmın kuvvetiyle hakikî medeniyeti göreceğiz, inşaallah
    Süleyman KÖSMENE

    Yüksek asrın insanları Bediüzzaman’ı anlıyor
    İslam YAŞAR

    "Kürtlere imha" raporunu reddetti
    Genel

    AB liderleri Türkiye'yi kınadı
    İbrahim ERSOYLU

    Menfî siyaset fitneye sebep oluyor
    Genel

    İnternete RTÜK sansürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.