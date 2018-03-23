Türkiye Kuzey Irak'a hava sahasını açtı

Başbakan Binali Yıldırım duyurdu: Kuzey Irak'a uçuşlarda hava sahamızı bugün itibarıyla açıyoruz. Erbil'e uçuş yasağı kalktı.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Başbakan Binali Yıldırım, "Malum hiçbir şekilde uygun görmediğimiz Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Şimdi Irak merekiz hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahamızı bugün itibariyle açıyoruz" dedi.

İşte Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar:

ABD İLE PATRİOT FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ GÖRÜŞMESİ

Türkiye NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD Suriye'de bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefiğimizdir. (Patriot) Bunlar S-400'lere alternatif değildir.

"HAVA SAHASINI BUGÜN AÇIYORUZ"

Malum, bir şekilde tasvip etmediğimiz Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Irak hava sahasını açtı biz de aynı doğrultuda hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz. Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak. Terör örgütünün ülkemiz aleyhine faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Akşama doğru açılmış olur, sefer planlaması THY ve diğer havayolları şirketlerinin planlamasına göre gerçekleşmiş olacak.