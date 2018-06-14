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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Türkiye Menbiç planında ABD ile anlaştı

14 Haziran 2018, Perşembe 14:35
Türk ve ABD'li askeri yetkililerin, Menbiç konusunda uygulanacak plan üzerinde anlaştıkları açıklandı. TSK duyurusuna göre, söz konusu metin her iki ülkenin üst makamlarına sunulacak.

Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda atacakları adımları içeren uygulama planıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı'nın bulunduğu Stuttgart'ta bir araya gelen Türk ve ABD'li yetkililerin "üzerinde çalışılan Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kaldıkları" ve "mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasının kararlaştırıldığı" belirtildi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde 12-13 Haziran'da yapılan toplantıların, daha önce mutabık kalınan Menbiç Yol Haritası ve Menbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda gerçekleştirildiği açıklandı.

Akar-Scaparrotti görüşmesi

TSK açıklamasından kısa süre önce Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Curtis Scaparrotti'nin Menbiç konusunda bir telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın Çarşamba günü Scaparrotti ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Menbiç yol haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'da Washington'da gerçekleştirdikleri görüşmede, YPG'nin Menbiç'ten çekilmesinin öngörüldüğü yol haritasını onaylamıştı.

Erdoğan: YPG'lilerin silahlarını ABD toplayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba akşamı katıldığı televizyon programında Menbiç konusunda ABD ile varılan anlaşmaya dair açıklamada bulundu. Çekilme sürecinde YPG'lilerin silahlarını ABD tarafından toplanacağını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu silahların üzerindeki kendi seri numaralarıyla filan geri toplayacaklar. Bunun sözünü verdiler. Eğer bunlar, bu seri numaralarıyla bunları geri toplarlarsa oradaki sıkıntı daha da aşılmış olacak. Bunu ben önemli bir gelişme olarak görüyorum. Bu kayıtlar Dışişleri Bakanımız'da ve Bakanlık'ta zaten var."

 

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Türkiye, ABD, Menbiç, anlaşma
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