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Türkiye mutsuzlaşıyor

22 Şubat 2019, Cuma 10:56
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2017 yılında yüzde 58 iken 2018'de yüzde 53,4'e düştü. En yüksek mutluluk oranı yüzde 61,2 ile 65 ve üzeri yaş grubunda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2017'de yüzde 58 olarak kayıtlara geçerken, geçen yıl yüzde 53,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 11,1'den yüzde 12,1'e yükseldi. Kadınlarda mutluluk oranı, 2017'de yüzde 62,4 iken 2018'de yüzde 57'ye geriledi. Erkeklerde bu oran, yüzde 53,6'dan yüzde 49,6'ya düştü.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 65 ve üzeri yaş grubu, 2017'de yüzde 66,1, geçen yıl ise yüzde 61,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında yüzde 53,1, geçen yıl da yüzde 47,8 ile 45-54 yaş grubunda görüldü.

Evlilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Geçen yıl evlilerin yüzde 56,3'ü mutlu olduğunu belirtirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,7 oldu. Cinsiyete göre bakıldığında ise evli kadınların yüzde 60,7'sinin erkeklerin ise yüzde 51,6'sının mutlu olduğu gözlendi.

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 74,2 olurken bunu sırasıyla yüzde 12,9 ile çocuklar, yüzde 3,6 ile eş, yüzde 3,3 ile kendisi, yüzde 2,7 ile anne/baba ve yüzde 1,8 ile torunlar takip etti.

Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 59 iken bunu sırasıyla yüzde 53,9 ile yükseköğretim, yüzde 52,6 ile ilköğretim veya ortaokul, yüzde 52,3 ile ilkokul, yüzde 51,3 ile lise ve dengi okul mezunları takip etti.

En çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade eden bireylerin oranı yüzde 69 olarak belirlendi. Bunu yüzde 15,5 ile sevgi, yüzde 8,8 ile başarı, yüzde 4,2 ile para ve yüzde 2,2 ile iş izledi.

En yüksek memnuniyet asayiş hizmetlerinde oldu

Geçen yıl en yüksek memnuniyet oranı yüzde 75,2 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşirken, bunu sırasıyla yüzde 74,8 ulaştırma, yüzde 70,4 ile sağlık, yüzde 63,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 56,7 ile eğitim ve 56,3 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

Geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2018'de yüzde 72,1 oldu. Kadınlarda bu oran yüzde 73 iken erkeklerde yüzde 71,1 olarak gerçekleşti.

AA

Etiketler: Türkiye, mutluluk, toplum, aile
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