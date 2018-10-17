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17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Türkiye neden deşelemiyor?

17 Ekim 2018, Çarşamba 19:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Türkiye’nin ‘Cemal Kaşıkçı vak’ası’nı fazla deşelemeyip Suudi Arabistan Kralı Selman’a yardımcı olduğunu yazdı.

İlnur Çevik, Yeni Birlik’te yayımlanan yazısında gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaybolmasının Suudiler açısından içinden çıkılmaz bir noktaya geldiğini belirtti. ‘Son dönemde ülkesinde ve Ortadoğu’da at oynatan’ Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bir anda sessizliğe bürünüp direksiyona ‘kriz çözücü’ olarak Kral Selman bin Abdulaziz’in geçtiğini belirten Çevik, kralın ABD Başkanı Donald Trump’la skandalı nasıl çözeceklerini tartıştığını söyledi. Trump’ın artık bu işin bir cinayet olduğu, ama faillerin kralın bilgisi dışında hareket eden ‘Suudi serseriler’ olduğu noktasına geldiğini belirten Çevik, Ankara’nın konuya yaklaşımını ise şöyle özetledi;

Kral Selman’a yardımcı oluyor

“Türkiye kendisine tepeden bakan, hatta PYD’ye ve YPG’ye yardım eden, Birleşik Arap Emirlikleri ile ülkemize karşı bazı fitnelerin içine girdiği sanılan Veliaht Prens Selman’ın yaptıklarına karşı bu olayı kullanıp dünyayı Suudilerin başına yıkmak yerine yine kraliyet ailesine dostluğunu gösterip olayı fazla deşelemeden, aksine iyi niyetle adımlar atarak Kral Selman’a yardımcı oluyor… İşte bu yüzden Kral Selman, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı arayıp teşekkür etti. Türkiye gerçekten kıymetini bilene iyi dost.”

Etiketler: ilnur çevik
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