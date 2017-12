Hak ve Adalet Platformu tarafından hazırlanan ‘15 Temmuz 2016 Sonrası ‘OHAL’ de Yaşanan Hak İhlâlleri ve Sosyal Boyutları’ raporunun açıklandığı basın toplantısında konuşan aydınlar, ülkemizde yaşanan hak ihlalleri ve adaletsizliklere vurgu yaptı.

Hak ve Adalet Platformu tarafından hazırlanan ‘15 Temmuz 2016 Sonrası ‘OHAL’ de Yaşanan Hak İhlâlleri ve Sosyal Boyutları’ raporu Taksim Hill Otel’de yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

20 Temmuz’da ilân edilen OHAL sonrasında yaşananların kayıt altına alınması ve mağduriyetlerin boyutlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan anket çalışmasına 2 bin 173 kişi katıldı. Araştırmaya OHAL mağdurları, OHAL mağduru yakını olanlar veya OHAL mağduru olmayıp yaşananlara kayıtsız kalamayanlar katıldı.

Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan ‘Üç Dal Papatya’ kitabının da kaynak olarak kullanıldığı kapsamalı ve titiz bir çalışmayla hazırlanan anket sonuçları ise oldukça çarpıcı. Raporda yer alan sonuçlara göre OHAL’de mağdur olanların yüzde 92’si yüksekokul ve üzeri, doktora seviyesindeki vatandaşlardan oluşuyor. Mağdurların yüzde 29’u kendilerini muhafazakâr olarak tanımlarken, yüzde 22,5’i demokrat, yüzde 12,5’i milliyetçi, yüzde 8’i ise kendisini sosyal demokrat olarak tanımlıyor. Raporda yer alan diğer çarpıcı veri ise, mağdurların yüzde 36,4’ünün eşleriyle, yüzde 22,2’sinin çocuklarıyla ve yüzde 31,4’ünün kardeşleriyle ilişkileri ya eskisinden kötü hale geliyor ya da tamamen bitiyor. OHAL aynı zamanda aileleri de parçalıyor ve yok ediyor.

Bu hassasiyeti takip eden tek gazeteyiz

Taksim Hill Otel’de yapılan basın açıklamasına gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz de katıldı. Güleçyüz konuşmasında şunları söyledi; “Çok zor şartlarda verdiğimiz bir mücadele bu. İslâmi cenahtan, bu hassasiyeti takip eden tek gazeteyiz. Üzülerek bunu ifade ediyorum. Türkiye’nin bir numaralı meselesi adalet ve hukuktur. Mağduriyetlerin, zulümlerin bir an önce bitmesini istiyoruz. Bu yaptığımız etkinliklerde, konuşmalarda bunu sağlayabildiğimiz ölçüde başarıya ulaşmış olacağız. Birilerinden bir şey istemek adına burada değiliz. Biz kendi irademizi, haktan yana duruşumuzu ve zulme karşı itirazımızı kayda geçirmiş, bu mücadeleyi vermiş oluyoruz.

Hani siz meydanlarda tek parti devletini yerden yere vuruyordunuz?

İlâveten Bayram Bey, özel sohbetimizde söyledi; Nur Ener Kılınç arkadaşımızın hazırlamış olduğu “Üç dal papatya” kitap da bu raporun kaynakları arasında. Mağduriyetler gerçekten çok yakıcı. Bildiğimiz bilmediğimiz çok yürek parçalayıcı olaylar yaşanıyor. Çok ağır hasta ve yoğun bakımda olan insanların tutukluluğu devam ediyor. Çok kolaylıkla insanların terörist yaftasıyla mağdur edildiği bir süreç yaşanıyor. Bu süreci artık bitirmeliyiz. Son KHK tartışmalarının toplumda meydana getirdiği yeni gündem bu anlamda alışık olunmayan bir tabloyu karşımıza çıkardı. İlk defa eleştiriler, itirazlar, tepkiler var. Bu tepkilerin iktidar bloğunda da ciddi çatlaklar oluşturduğunu görüyoruz. Bunları hayra alamet olarak yorumluyoruz. Cihangir Bey’in verdiği örnekler arasında şunu da ekleyebiliriz. Dün Yeni Asya’da vardı, bugün Sabah Gazetesi de yazmış. Sabah, “CHP de bunu yaptı “ diyor. Tek parti dönemi devletinin yaptığı bir şey. Yani isyan mıntıkalarındaki efal ve fiilleri işleyenler suçlu sayılamaz. Hani siz meydanlarda tek parti devletini yerden yere vuruyordunuz? Bunun en yanlış, en çok zulüm üreten örneğini 2017 Türkiye’sinde hayata geçiriyorsun. Bu nasıl bir anlayış?

Milletin varlığını birleşerek göstermeliyiz

Evet, bu durumdan nasıl çıkarız? Bir ve beraber olarak, yan yana olarak. Biz Yeni Asya Gazetesi olarak biliyorsunuz Bediüzzaman Said Nursi’nin görüşleri ışığında yayın yapan bir gazeteyiz. Ve diyoruz ki, Bediüzzaman meşrutiyeti, demokrasiyi millet hâkimiyeti olarak tanımlıyor. Demokrasi millet hakimiyetidir. İkinci aşamada mevcudiyet-i milleti göstermek lazım. Milletin var olduğunu göstermek lazımdır. İşte imtihanımız burada. Üçüncüsü de, mevcudiyet-i milleti, milletin var olduğunu ittihad ile göstermek lazımdır. Yani birleşerek göstermeliyiz. Aramızdaki yapay bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak insan olma ortak paydasında buluşarak insan hakları, insan onuru, hukuk ve adalet değerleri ekseninde bir araya gelerek ve bunu güçlü bir irade ve inisiyatifle, güçlü şekilde seslendirebildiğimiz ölçüde bu zulümleri bitirecek bir neticeyi de beraberinde getirmiş olacağız. O günlere bir an önce hep birlikte erişmek dileğiyle. ”

Savaşı, düşmana benzediğinizde kaybedersiniz

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Guantanamo tek tip kıyafet uygulamasını eleştirerek şunları söyledi: “Öncelikle beraber olmaktan onur ve gurur duyduğum, Hak ve Adalet Platformunun yaptığı bu çalışmalar tarihe kayıt düşüyor. Ülkemizde sahipsiz binlerce insan var. Sesini duyurup duyuramayacağının endişesini yaşıyorlardı ve kiminle ilişki kurabileceğini bilmiyorlardı. Mazlûmların sesi olma noktasında gecesini gündüzlerine kattılar. Mazlumların sesini duyurmak için hepimizin gayret göstermesi lazım. Muhafazakarlık ruhu sadece AKP ile ilişkili değil. Hepimiz yıllarca YÖK kaldırılsın diye protestosu yaptık. Ve bugünkü YÖK iktidarın en temel devlet kurumları, sahiplendiği kurum haline geldi. Eğitim alanları, muhalefet potansiyelin yoğun olduğu alanları kontrol etmek açısından sahiplendikleri bir yer oldu.

Guantanamo’daki zulme karşı olmak için yıllarca eylem yaptık

Bizler yıllarca Guantanamo’daki zulme karşı olmak için, bu eylemleri yaptık. Ve bugün, zulmü meşrulaştırmak için ‘Amerika’da yapıyordu’ denecek hale geldik. Siz Amerika’nın, başka ülkelerin sosyal adaletini, haklarını güzel yönlerini, erdemli yönlerini almak yerine, bizim İslami direniş geleneğinin şiddetle karşı çıktığı noktalardan bize ahkam kesiyorsunuz. Bu durum insanlara meşruymuş gibi anlatılır hale geldi. Ne değişecekse bizim elimizle değişecek. Erdemlilerin ittifakıyla, dayanışmalarıyla, birleşmesiyle ve birlikte hareket etmemizle değiştireceğiz bunu inşaallah. Guantanamo örneğine kadar gelmiş vicdanı çürümüşlere şunu söylemek istiyorum: Savaşı yenildiğinizde kaybetmezsiniz, düşmana benzediğinizde kaybedersiniz.”

“OHAL ile demokrasi yoğun bakımda”

OHAL’in iki sosyal grup tarafından konuşulduğunu söyleyen Demokrat Eğitimciler Derneği Genel Sekreteri M. Hanefi Örnek, “Bunlar mağdurlar ve mağrurlardır. Arkasına devletin gücünü, yandaş medyayı alan mağrurlar burnundan kıl aldırmıyor. Hak ihlâllerine ve gasplarına ya kılıf uyduruyor ya da 15 Temmuz menfur hadiseyi gerekçe göstererek kin kusuyor. Yüz binleri aşan mağrurlar ise işten çıkarılmış, etiketlenmiş, karalanmış ve toplumda tecrid edilmiş. Son derece vicdanları kanatacak uygulamalar var” dedi. Örnek, OHAL ile demokrasi yoğun bakım ünitesine bağlanmıştır. Kan ve zaman kaybediyor” diye konuştu.

AYM “ben yokum bana gelmeyin, bana ilişmeyin” diyor



“Hak ve Adalet Platformuna bu yaptıkları çalışmadan dolayı minnettarım” diyen Anavatan Partisi eski Genel Başkanlarından Nesrin Nas, “Baştan sona hakka, hukuka, vicdana aykırı kararnamelerin çıktığı, uygulamaların yapıldığı günlerden geçiyoruz, böyle bir süreci yaşıyoruz. Söyleyecek makul hiçbir şey bulamıyorum. Umut dolu konuşmak istiyorum fakat her geçen gün yataktan kalkarken biraz daha zorlandığımı hissediyorum. Sanki büyük bir şey üstümüze yuvarlanıyor ve bunun altından kalkmakta giderek zorlanacağımızı düşünüyorum” dedi. Nas şöyle devam etti; “Artık konuşmayı bırakmalıyız. Parlamentodaki bizi temsil eden siyasî partilerin, bu işleri sanki Anayasa Mahkemesi varmış gibi, mış gibi yapan yerlere mış gibi yaparak muhalefet etmeyi bırakması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi’nin olmadığını zaten Anayasa Mahkemesi’nin kendi verdiği kararına aykırı bir karar vererek ‘Ben yokum bana gelmeyin bana ilişmeyin, beni rahat bırakın’ bu mesajı verdi.

Kendi tasarlayacağımız çoğulcu bir hukuk devleti olmalıyız

Elimizde kurulu düzene ait bildiğimiz hangi araç varsa, hiçbiri yok hükmünde. Birlikteliğimiz, vicdanımız, kendi gücümüz ve kendi tasarlayacağımız demokratik çoğulcu bir hukuk devleti olarak Türkiye. Bunun dışında adım atabileceğimiz, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Evet bugüne kadar bizi bir araya getiren en önemli şey yaşanan mağduriyetler oldu. Hepimiz kendi mağduriyetlerimizden yola çıkarak, karşı mahallenin mağduriyetlerine kulaklarımızı açarak bir araya geldik. Ama bundan sonra yeni bir aşama gerekiyor. Mağduriyetlere tutunan değil, daha iyi yaşanılabilir bir Türkiye olması gerekiyor. Her geçen gün aleyhimize çalışıyor. Daha fazla atıl kalamayız, şikayet edemeyiz, sızlanamayız.”

Yüksel Caddesinde tam 413 gündür biz eylem yapıyoruz

KHK ile ihraç edilen ve OHAL’de Ankara Yüksel Caddesi’ndeki eylemleriyle kamuoyu gündemine sıkça giren Veli Saçılık da programa katılanlara arasındaydı. OHAL mağdurlarının sembol isimlerinden olan Saçılık ise şunları söyledi; “Konuşmak çok bir şey değiştirmiyor mevcut durumda, eylem yapmayı tercih ederim. Yüksel Caddesinde tam 413 gündür biz eylem yapıyoruz, işkence görüyoruz. Nuriye Semih’in açlık grevleri sürüyor. En son Nuriye’yi gördüğümde hayati tehlikesi vardır. Boyu 1,77 kilosu 34 çok acil bir durum var. OHAL KHK’ları ile ilişkili kurulan OHAL Komisyonu bir karar verdiğini söylüyor ve bu kararı kişilere tebliğ edeceğini söylüyor. Şu anda kararın ne olduğu belli değil. Böyle ciddiyetsiz bir ortam yaşanıyor.

AKP’ye buradan söylüyorum: Zulümle abad olunmaz

Ayrılıkların çok bir değeri yoktur. Çok insan öldü, çok insan zulüm gördü bu ülkede. AKP’ye buradan söylüyorum: Zulümle abad olunmaz. Zulümle iktidar olmaya çalışıyor. Ayrıca Tayyip Erdoğan benim polislere söylediğim sözü almış, İsrail’e kullanıyor. Şunu söylüyor. “Kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz, ama haklı olan güçlüdür” diyor. Ben tam 413 gündür polislere şunları söyledim: “Siz çok güçlüsünüz, ama biz de çok haklıyız, haklı olan kazanacak, biz kazanacağız. Siz gücünüze güvenerek süngüyle bile iktidar olmak istiyorsunuz. Mutlaka biz kazanacağız.”

Çürümüş bir siyaset, çökmüş bir devlet var

Gazeteci-Yazar Levent Gültekin, “Aslında her şey hepimizin gözü önünde oluyor. Mağdurların mailleri o kadar dramatikti ki uyuyamaz hale gelmiştim. Mail yağmuru ve çok dramatik hikâyeler var. Samsun’da bir profesör gözlerinden yaş akarak şunları söylemişti: ‘ülkeme küstüm bir daha da bir şey yapmam.’ İnsanların içindeki adalet duygusunu öldürdüler. Fakat benim asıl ağrıma giden bir şey var: Çökmüş, yok olmuş bir iktidardan OHAL’i kaldırmasını bekliyoruz. Her birimiz kendimizce yazı yazıyoruz, konuşma yapıyoruz. Adam da hiçbir şey yapmadan bildiğini okuyor. Çürümüş bir siyaset var, çökmüş bir devlet var. Devlet şu an varmış gibi ondan bir şeyler talep ediyoruz, ama aslında devlet şu an yok. Ortada bir cenaze var. O cenazeyi el birliğiyle kaldırmamız lazım. Solcular, sağcılar, muhafazakarlar… Aslında aramızda bir fark olmadığını, insanın insan olduğunu yeni öğreniyoruz. Esas olan kan bağı, ırk bağı, inanç bağı olması değil, insan olduğu gerçeği” şeklinde konuştu.

Haber: Kübra Ünüvar - Ülker Yılmaz Caba - Kübra Örnek

Fotoğraflar: Murat Sayan