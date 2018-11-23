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23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Türkiye’nin demokratik olmasını istiyoruz

23 Kasım 2018, Cuma
ANKARA’DAKİ AB BULUŞMASINDAN ÇIKAN MESAJ: GÜÇLÜ TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE’DİR.

Özgürlüklere tam saygı

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: “Daha güçlü bir Türkiye hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı temelinde, temel özgürlüklere tam saygı duyulan demokratik bir Türkiye demektir. Böyle bir Türkiye istiyoruz.”

TÜRKİYE DIŞLANMASIN

AB Komisyonu Üyesi Hahn: “Türkiye'nin AB hedefleri noktasında yapıcı tutumu gelecek için önümüzü açar.” Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Türkiye'yi dışlayan, adaylığını inkâr eden sözlerin faydası yok.”

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AB'den demokrasi desteği

Avrupa Birliği Dışilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Türkiye’nin demokratik bir ülke olmasını istiyoruz” dedi.

Mogherini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verdiği karara değinerek “Serbest bırakılmasını umuyoruz” diye konuştu. AB Genişlemeden Sorumlu Komiser Johannes Hahn da “Vize ve Gümrük Birliği için bazı ülkeleri ikna etmeye çalışıyoruz. Ancak Vize serbestisi için belli kriterler var” açıklamasında bulundu.

Ankara, Türkiye-AB arasında üst düzeyli önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temaslarda bulundu. 3 isim, toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

“Gezi olaylarından bu yana halkın iradesiyle seçilmiş hükümeti devirmek için çok sayıda girişimler oldu.

Yüksek Düzeyli Siyasi Toplantıların yanında AB ile diğer alanlarda da ilişkimiz var. Bu toplantıları önümüzdeki süreçte de sürdürmemiz gerekiyor. 

Vize muafiyeti konusu ele aldık. Vize serbestisi için 72 kriterden 7 kriter kalmıştı. 6’ya düştü. Ne yapacağımızı bugünkü toplantıda da ele aldık. İnşallah bir önce vize serbestisine de geçmiş olacağız.

Suudi Arabistan çelişkili bilgiler verdi. Suudi Başsavcılığından bir bilgi alınamadı. Sorularımıza cevap alamadık. AB’den terörle mücadelede somut destek bekliyoruz.

Demirtaş konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ardından söz alan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “AB Türkiye’ye göç krizinde destek vermeye devam edecektir. Bizim ortaklığımız ve iş birliğimiz oldukça önemli. Suriye, Irak, İran, Orta Doğu barış süreci ve körfez bölgesi açısından da önemlidir” açıklaması yaptı. AİHM kararına değinen Mogherini, “Demirtaş’ın serbest bırakılmasını umuyoruz” dedi.

“Kaygılarımız var”

Daha sonra söz alan Hanh’ın açıklamalarından satır başları da şöyle: - Akademisyenlerin insan hakları savunucularının geçen hafta karşılaştıkları duruma karşı demokratik çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Akademisyenlerin gözaltıları konusunda kaygılarımız var.

- Anlaşmamız her iki tarafından AB’nin çıkarı için önemli. Göçmenlerin yerleşmesi her iki taraf içinde başarılı diyebiliriz.

“Fasıl açılması söz konusu değil”

- Eğitim konusunda da faydalı işbirlikleri yapıyoruz. İşe yaraması konusunda belli kriterler var. Stratejik alanlarda ilgili konular önümüzdeki aylarda belli olacak.

- Şu an Türkiye ile bir fasılın açılması söz konusu değil.

- Sayıştay, ‘Türkiye parayı çok çabuk biçimde harcadı’ diyerek bizi eleştirdi.

“Beğenin, beğenmeyin...”

Mogherini, soru cevap kısmında AİHM Demirtaş hakkında verdiği kararın uygulanmamasının sonuçları hakkında sorulan soruya şu cevabı verdi: “Türkiye, AİHM’in kararını takip etmeli. Burada herhangi bir çifte standart yok. Hoşlanın ya da hoşlanmayın, bizim standartlarımız var. Şunu söylemek gerekiyor ki bu AB’den daha güvenli bir ortak bulmak mümkün değil, çok açık ve dürüst bir şekilde söyleyebilirim.”

Etiketler: türkiye, ab, avrupa birliği
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