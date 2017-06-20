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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

'Türkiye'nin en büyük operasyonu' oldu: Çok sayıda gözaltı var!

20 Haziran 2017, Salı 10:55
Ankara'da, sabaha karşı 3 bin polisin katıldığı ve Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtilen dev operasyon yapıldı.

Ankara'daki operasyonda, şu ana kadar 160 kişi gözaltına alındı. Arama işlemleri ve gözaltılar devam ederken, aramalarda çeşitli uyuşturucu madde de ele geçirildi.

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Ankara'da, 3 bin polisin katıldığı ve 15 Temmuz'da şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın adı verilen uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak operasyonu"nda, 250 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 200'den fazla kişi gözaltına alındı. 

Ankara genelinde sabah saatlerinde başlatılan "Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa Operasyonu"nda uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Özel hareket timleri, asayiş ekipleri ve narkotik köpeklerin de katıldığı operasyona iki polis helikopteri de havadan destek verdi.

Helikopter kameralarından naklen alınan görüntülerin operasyon merkezinde dakika dakika izlendiği operasyonda, kaçmaya çalışan şüpheliler havadan takiple anında yakalandı.

Operasyona katılan narkotik köpekler de birçok ev ve arabada yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve silah yakaladı. Altındağ'da bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda arama yapan narkotik köpeği, evin iki ayrı noktasında alüminyum folyoya sarılı eroin buldu. 

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, operasyona katılan birimlerle bir araya gelerek başarılarından dolayı kutladı. Gazetecilere açıklama yapan Karaaslan, "Narkotik Şube Müdürlüğümüzün öncülüğünde 6 ay gibi bir uzun süredir süren çalışmalar bugün operasyona dönüştürüldü." dedi.

Operasyona 3 bin polisten oluşan 600 ekibin katıldığını ve 250 civarında noktaya operasyon düzenlediğini aktaran Karaaslan, şunları kaydetti: 

"Şu anda 200’e yakın gözaltı var. Bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Bunlar şu anda toplanıyor, daha sonra sizlere açıklanacak. Şu anda gözaltına alma sayısı, arkadaşlarımızın bana verdiği bilgiye göre Türkiye rekoru. Çok uzun emek gerektiren bir çalışmaydı, çok şükür arkadaşlarımız bugün başarı ile sonuçlandırdı." 

"WhatsApp ihbar hattına gelen tüm ihbarlar değerlendiriliyor"

Ankara Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında "0552 155 06 06" numaralı WhatsApp ihbar hattının da oluşturulduğunu hatırlatan Karaaslan, tüm vatandaşların çekinmeden gördüklerini, duyduklarını ve çocuklarının yaşadıklarını kendilerine aktarmaları halinde verilen tüm bilgilerin değerlendirileceğinden emin olmalarını istedi. 

"Çocuklarımızın geleceği için uyuşturucu ile mücadeleye var mısınız?"

Narkotik Şube Müdürlüğünden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Akar da operasyon sonrası telsizden ekiplere seslenerek, Türkiye rekoruna imza attıklarını belirtti. 

Akar, telsiz anonsunda şunları kaydetti:

"Sayın Valimiz ve Sayın İl Emniyet Müdürümüzün bizlere güven ve desteği ile 'Çocuklarımızın geleceği için uyuşturucu ile mücadeleye var mısınız?' sloganı ile başlattığımız çalışmalarımızın bugün meyvelerini topladık. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında İl Emniyet Müdürlüğümüz önünde şehit olan meslektaşımız Emniyet Amiri Cüneyt Bursa’nın anısına düzenlediğimiz bu operasyona katılan tüm personelimiz yüksek bir performans ve dikkat ile görevlerini ifa ettiler. Operasyonumuzun ülkemize, başkentimize ve çocuklarımızın geleceğine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."

Etiketler: ankara, operasyon, uyuşturucu
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  • Mehmet Bayar

    20.06.2017 14:06:41

    Tamamen göz boyama. Sokaklarde heder olan gençlere acıyanlar ferahlasın diye yapılıyor. 3 yıldır doğru dürüst uyuşturucu yakalanmıyor bile. İsteyen istediği şeyi (uyuşturucuyu) anında bulabiliyor. Genç çocukların tamamı kesinlikle risk altında. Kimse benim oğum/kızım yapmaz demesin. Yapmasa bile yaptıracakların sayısı çok arttı. Zaman şeytanın hüküm sürme zamanı..

  • Toygar

    20.06.2017 11:10:05

    Yakalananlar ne kadar ceza alıyorlar bilmiyorum ama, sayıları hiç eksilmiyor sanırım. Cezalar mı yetersiz, yoksa hukuk mu çaresiz?

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