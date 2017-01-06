Türkiye'nin gündemi oldu

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06 Ocak 2017, Cuma 12:49
İzmir'deki terör saldırısında cesareti ve kahramanlığıyla büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için sosyal medyada mesaj yağıyor.

Polis memuru Fethi Sekin'in, 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde teröristleri fark ederek canı pahasına müdahalesi ve bu sayede yaşanabilecek büyük bir felaketi önlemesi üzerine sosyal medya hesaplarında çok sayıda mesaj paylaşıldı. 

Twitter üzerinde dün açılan #FethiSekin başlığı en fazla mesaj paylaşılan hesaplar arasına girdi. Bugün de #Kahramanımız başlıklı hesap ise şehit polis memuruyla ilgili duygularını paylaşmak isteyen kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Şehit polis memurunun kahramanlığına ilişkin düşüncelerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları, İzmir Adliyesine yolu düşen hemen herkesin simaen de olsa tanıdığı Sekin ile olan anılarını da paylaştı. Bunlar arasında "duruşmaya yetişmek için park yeri arayıp bulamayan bir tercümana polis aracını çekerek yer açması ve başka bir polis tarafından ceza yazılmaması için camına not bırakması" da yer aldı.

Fethi Sekin hakkında, polis okulu yıllığında yazılan "Polis okuluna efsane gibi gelip giden, uykusunda bile hoşkin oynama kabiliyetine sahip, mert, gakkoş karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız" mesajının paylaşıldığı ifadelerde Sekin'in Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı ve 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir ile birlikte anılması dikkati çekti.

Sosyal medyada şehit Sekin'in Altınordu Futbol Kulübü altyapısındaki oğlunun Galatasaray altyapısına alınması konusunda da bazı kullanıcılar mesajlar paylaştı.

Galatasaray Spor Kulübü de bu çağrılara kısa sürede yanıt vererek, Sekin Ailesi'nin acısını henüz çok taze ve bu tür kararların alınması için erken olmakla birlikte tüm kamuoyunun Galatasaray altyapısının kapılarının şehidin emanetine ardına kadar açık olduğu, eğitim bursu verilmesi dahil her türlü imkanın Galatasaray camiasının, Sekin ailesine ve Türkiye'ye sözü olduğu bildirildi.

Facebook da şehit polis memuru Fethi Sekin'in kişisel hesabını, "anıtlaştırılmış hesap" olarak değiştirdi.

İşte İzmir’de saldırıyı engellerken şehit olan polis

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/iste-izmir-de-saldiriyi-engellerken-sehit-olan-polis_420277

AA

Etiketler: izmir, terör saldırısı, şehit, şehit polis, fethi sekin
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