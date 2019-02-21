"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE - YIL: 49

Türkiye'nin ihtiyacı: Hukuk, demokrasi, insan hakları

21 Şubat 2019, Perşembe 00:30
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ GELECEĞİN TEMİNATIDIR.TÜSİAD BAŞKANI: ÜLKELERİ GÜÇLÜ YAPAN; DEMOKRASİ, HUKUK VE İNSAN HAKLARIDIR.

HUKUK HAYATî BİR İHTİYAÇ

ANAYASA Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, hukukun, her toplum için ekmek, su ve hava kadar hayatî bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve sürdürülmesi, bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Bu, tüm kural ve kurumlarıyla hukuk devletinin tesisiyle mümkündür” dedi.

ÖNCE SİYASET DEMOKRATİKLEŞMELİ

TÜSİAD Başkanlığını devreden Erol Bilecik, veda konuşmasında yine demokrasiye, hukuka, insan haklarına dikkati çekerek, “'Güçlüyüz' demekle 'güçlü ülke' olunmuyor. Ülkeleri güçlü yapan; özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygıdır” diye konuştu.

***

‘Hukukun üstünlüğü geleceğin teminatıdır’

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012’den bugüne kadar toplam 216 bin civarındaki başvurudan 176 binini sonuçlandırdıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yıldız Seferinoğlu için Yüce Divan Salonu’nda yemin töreni düzenlendi.

Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, hukukun, her toplum için ekmek, su ve hava kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve sürdürülmesi, bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Bu bağlamda Anayasada ifadesini bulan ve milli hedefimiz olan çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma ancak tüm kural ve kurumlarıyla hukuk devletinin tesisiyle mümkündür. Tam da bu nedenle hukuk devleti anayasal kimliğimizin temeline yerleştirilmiştir” diye konuştu. Arslan şöyle devam etti; “Anayasanın ve temel hak ve hürriyetlerin tam olarak korunduğu, karşılaştırmalı anayasa yargısında iyi uygulama örnekleri arasında yerini alan ideal bir anayasallık denetiminin derdini ve arzusunu taşıyoruz. Zira biliyoruz ki etkili bir anayasallık denetimi demokratik hukuk devletinin varlığını devam ettirmesinde hayati bir işlev görmektedir.”

***

Siyaset demokratikleşmeli 

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “demokrasi kısa vadeli siyasal hesaplara kurban edilemez” dedi.

TÜSİAD’ın 49. Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Bilecik, toplantıda, 12 Ocak 2017’de seçildiği Yönetim Kurulu Başkanı görevini devretmek üzere yer aldığını söyledi. Erol Bilecik, küreselleşmeyi demokratikleştirmeden, demokrasiyi küreselleştirmenin mümkün olmadığını belirterek, “Devletlerin siyasetinde ancak menfaatler vardır. Çünkü dış politikada duygular değil, gerçekler ağır basar. Ülkemizin menfaatlerini korumada iletişim dilimizin ve üslûbumuzun çok önemli bir yeri var” diye konuştu. 

Hukukun üstünlüğü güçlendirilsin

Bilecik, “Ülkemizi, sarsıntısı dinmeyen bir coğrafyada istikrarın simgesi haline getiren, insan hak ve özgürlüklerine dayalı, laik, sosyal, hukuk devleti anlayışıdır. Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan da yine bu anlayıştır. Bu nedenle demokrasi kısa vadeli siyasal hesaplara kurban edilemez, edilmemelidir. Güçlü bir gelecek için önce siyaseti demokratikleştirmek gerekir. Ülkemizde demokrasinin gelişmesi için hepimiz var gücümüzle çalışmalıyız. Çünkü unutmayalım ki ‘demokrasi ithal edilmez, inşa edilir.’ Bugünkü muhasebemiz şunu gösteriyor; Türkiye’ye daha sağlam, daha güçlü bir demokrasi borcumuz var.” Bilecik, güçlü bir Türkiye ekonomisi için atılacak adımlara işaret ederek, “Ekonomide öngörülebilirliğin sağlanması için güçlü kurumlar ve kural temelli politika yapımı, serbest piyasa ekonomisi ilkelerinden taviz verilmemesi, yapısal reformlar ile ekonomimizin verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi için hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi, AB ile ilişkilerin güçlenmesi ve Gümrük Birliği modernizasyonu için gerekli adımların atılması gerekiyor” diye konuştu.

AA

Etiketler: zühtü arslan, erol bilecik, hukuk, aym, tüsiad
Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarımı plansızlık vurdu

    Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı Burhanettin Kocamaz oldu

    Bölge halkı endişeli: ''Tarlaya korkudan yaklaşamamış''

    Bangladeş'teki yangında ağır bilanço: En az 69 kişi öldü!

    Şimdi de Mersin... 5 katlı bir bina çöktü!

    İstanbul Valiliği: Afet riski en yüksek alanlar 3 ay içerisinde Bakanlığa sunulacak

    Filistinliler bugün de Harem-i Şerif'te nöbet tuttu

    Hukuk herkese lâzım

    Türkiye'nin ihtiyacı: Hukuk, demokrasi, insan hakları
    📷

    Tavizsiz istikrar çizgisinde 50. yıl
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Hakim savcı adaylığı mülakatına 70 puan şartı

    Marmara Bölgesinde deprem meydana geldi

    İsrail savaş uçağından Gazze sınırına hava saldırısı

    Abe'den Trump'a kayıp Japon vatandaşları talebi

    Venezuela'nın Kosta Rika'daki Büyükelçiliği muhalefetin eline geçti

    İçişleri Bakanı Soylu: Önemli olan dünyayı göç konusunda sorumluluğa çağırmak

    Polatlı Sakarya Kışlası'nda mühimmat patlaması

    Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

    Hulusi Akar ve Yaşar Güler ABD'ye gidecek

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Ahmet BATTAL

    Doğru mu Sayın Diyanet İşleri Başkanı?
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın “stratejik hata”da ısrarı!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    50. yıl
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    📷
    Genel

    Tavizsiz istikrar çizgisinde 50. yıl
    Risale-i Nur'dan

    Matbuat diliyle konuşmak zamanı
    Genel

    Daima hakkın yanında, haksızlığın karşısında
    Süleyman KÖSMENE

    Yarım yüzyıllık bir asalet: Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.