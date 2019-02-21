Türkiye'nin ihtiyacı: Hukuk, demokrasi, insan hakları

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ GELECEĞİN TEMİNATIDIR.TÜSİAD BAŞKANI: ÜLKELERİ GÜÇLÜ YAPAN; DEMOKRASİ, HUKUK VE İNSAN HAKLARIDIR.

HUKUK HAYATî BİR İHTİYAÇ

ANAYASA Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, hukukun, her toplum için ekmek, su ve hava kadar hayatî bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve sürdürülmesi, bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Bu, tüm kural ve kurumlarıyla hukuk devletinin tesisiyle mümkündür” dedi.

ÖNCE SİYASET DEMOKRATİKLEŞMELİ

TÜSİAD Başkanlığını devreden Erol Bilecik, veda konuşmasında yine demokrasiye, hukuka, insan haklarına dikkati çekerek, “'Güçlüyüz' demekle 'güçlü ülke' olunmuyor. Ülkeleri güçlü yapan; özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygıdır” diye konuştu.

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‘Hukukun üstünlüğü geleceğin teminatıdır’

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012’den bugüne kadar toplam 216 bin civarındaki başvurudan 176 binini sonuçlandırdıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yıldız Seferinoğlu için Yüce Divan Salonu’nda yemin töreni düzenlendi.

Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, hukukun, her toplum için ekmek, su ve hava kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve sürdürülmesi, bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Bu bağlamda Anayasada ifadesini bulan ve milli hedefimiz olan çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma ancak tüm kural ve kurumlarıyla hukuk devletinin tesisiyle mümkündür. Tam da bu nedenle hukuk devleti anayasal kimliğimizin temeline yerleştirilmiştir” diye konuştu. Arslan şöyle devam etti; “Anayasanın ve temel hak ve hürriyetlerin tam olarak korunduğu, karşılaştırmalı anayasa yargısında iyi uygulama örnekleri arasında yerini alan ideal bir anayasallık denetiminin derdini ve arzusunu taşıyoruz. Zira biliyoruz ki etkili bir anayasallık denetimi demokratik hukuk devletinin varlığını devam ettirmesinde hayati bir işlev görmektedir.”

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Siyaset demokratikleşmeli

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “demokrasi kısa vadeli siyasal hesaplara kurban edilemez” dedi.

TÜSİAD’ın 49. Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Bilecik, toplantıda, 12 Ocak 2017’de seçildiği Yönetim Kurulu Başkanı görevini devretmek üzere yer aldığını söyledi. Erol Bilecik, küreselleşmeyi demokratikleştirmeden, demokrasiyi küreselleştirmenin mümkün olmadığını belirterek, “Devletlerin siyasetinde ancak menfaatler vardır. Çünkü dış politikada duygular değil, gerçekler ağır basar. Ülkemizin menfaatlerini korumada iletişim dilimizin ve üslûbumuzun çok önemli bir yeri var” diye konuştu.

Hukukun üstünlüğü güçlendirilsin

Bilecik, “Ülkemizi, sarsıntısı dinmeyen bir coğrafyada istikrarın simgesi haline getiren, insan hak ve özgürlüklerine dayalı, laik, sosyal, hukuk devleti anlayışıdır. Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan da yine bu anlayıştır. Bu nedenle demokrasi kısa vadeli siyasal hesaplara kurban edilemez, edilmemelidir. Güçlü bir gelecek için önce siyaseti demokratikleştirmek gerekir. Ülkemizde demokrasinin gelişmesi için hepimiz var gücümüzle çalışmalıyız. Çünkü unutmayalım ki ‘demokrasi ithal edilmez, inşa edilir.’ Bugünkü muhasebemiz şunu gösteriyor; Türkiye’ye daha sağlam, daha güçlü bir demokrasi borcumuz var.” Bilecik, güçlü bir Türkiye ekonomisi için atılacak adımlara işaret ederek, “Ekonomide öngörülebilirliğin sağlanması için güçlü kurumlar ve kural temelli politika yapımı, serbest piyasa ekonomisi ilkelerinden taviz verilmemesi, yapısal reformlar ile ekonomimizin verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi için hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi, AB ile ilişkilerin güçlenmesi ve Gümrük Birliği modernizasyonu için gerekli adımların atılması gerekiyor” diye konuştu.