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9 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın göreve başladı

09 Ekim 2018, Salı 20:17
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, "Türkiye ve Birleşik Krallık, dünyanın farklı coğrafyalarında barış ve güvenliğin yaygınlaştırılması için müttefikler olarak iş birliği yapmakta." dedi.

Büyükelçi Yalçın, yayımladığı mesajında, Türkiye ile tarihten gelen köklü ilişkilerine, dostluk ve müttefiklik bağlarına ve stratejik ortaklığa sahip olan İngiltere’de göreve başlamış olmaktan gurur ve memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, İngiltere ile ilişkisinin yaklaşık 500 yıllık bir tarihe dayandığını belirten Yalçın, Osmanlı Devleti'nin yurt dışına gönderdiği ilk büyükelçilerden birinin görev yerinin de Londra olduğunu ifade etti.

"Türkiye ve Birleşik Krallık, dünyanın farklı coğrafyalarında barış ve güvenliğin yaygınlaştırılması için müttefikler olarak iş birliği yapmakta." ifadesini kullanan Yalçın, "(İki ülke) üyesi bulundukları çok taraflı platformlarda gündeme gelen birçok konuda eş güdüm içerisinde hareket etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Stratejik ortaklık

İki ülkenin 2007'den bu yana stratejik ortaklık içinde olduğunu vurgulayan Yalçın, ikili ilişkilerin bu doğrultuda ivme kazandığını ve derinleştiğini kaydetti.

İkili ticaret hacminin 2017 yılı sonu itibarıyla 16,2 milyar dolara ulaştığını ve İngiltere'nin Türkiye'nin en büyük 2. ihraç pazarı haline geldiğini ifade eden Yalçın, İngiliz şirketlerinin de son 15 yılda Türkiye'ye yaptıkları 10 milyar doları aşkın yatırımla bu alanda 4. sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Vatandaşlara "kapım açık" mesajı

Mesajında İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarına da hitap eden Yalçın, "Görev ve sorumluluğumun en önemli bölümünü ise burada yaşayan siz değerli vatandaşlarımız oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye'den İngiltere'ye 1960'lı yıllardan itibaren gelip yerleşen Türk vatandaşlarının ikili ilişkilere önemli katkılar sağladığını vurgulayan Yalçın, kapısının vatandaşlara daima açık olacağını belirtti.

Yalçın, 20 Eylül'de resmi gazetede yayımlanan kararnameyle görev süresi sona eren Abdurrahman Bilgiç'in yerine Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine atanmış, 1 Ekim'de görevine başlamıştı.

AA

Etiketler: Türkiye, İngiltere, büyükelçi
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