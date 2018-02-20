Türkiye'nin Paris Büyükelçisi, Altan kardeşler ve Ilıcak'ın müebbet hapse mahkum edilmediklerini söyledi

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa Fransız basınına Afrin operasyonu ile Altan kardeşler ve Ilıcak davasını konuştu.

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransız medyasına gazeteci ve yazarlar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmadıklarını söyledi: “Bence kaynaklarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekir çünkü savcı haklarında birkaç yıllık hapis cezası talebinde bulundu.”

Euronews’in haberine göre Fransız RTL radyosuna konuk olan Paris Büyükelçisi Musa’ya altı gazetecinin geçen hafta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması soruldu. Soru üzerine Musa, gazeteci ve yazarların ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmediklerini iddia etti.

Programı sunan gazeteci büyükelçiye “Türkiye altı gazeteci, bunların üçü ünlü gazeteciler, geçtiğimiz günlerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu kişiler terörist miydi? 15 Temmuz’dan sorumlu tuttuğunuz Gülen’e yakın oldukları yönünde açıklamalarda bulundukları iddia ediliyor. Açıklamalar yüzünden ömür boyu hapse mahkum olabilir miyiz?” sorusunu yöneltti.

Musa, konunun yargıya taşındığını ve bu konuda açıklamalarda bulunamayacağını söyledi. Daha sonra gazeteciye, “Hangi gazetecilerden bahsediyorsunuz. Çünkü ben de gündemi takip ediyorum ama bu bilgiye rastlamadım” dedi.

Gazeteci, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ağırlaştırılmış hapse mahkum edildiklerini bir kez daha hatırlattı. Bunun üzerine Musa, “Hayır, ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmediler” cevabını verdi.

Gazeteci, bu kişilerin müebbet hapse mahkum edildikleri bilgisini bir başka kaynaktan doğrulattı.

Büyükelçi Musa ise, “Bence kaynaklarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekir çünkü benim bildiğim kadarıyla ömür boyu hapse mahkum edilmediler. Nazlı Ilıcak’ı ismen tanıyorum, katıldığı programları da izledim. Benim bildiğim kadarıyla savcı haklarında birkaç yıllık hapis cezası talebinde bulundu. Ama ömür boyu hapis cezası değil” dedi.