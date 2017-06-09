Türkiye’nin yeni bir oluşuma ihtiyacı var

Artı Tv’de yayınlanan programda, “Türkiye’nin yeni bir oluşuma ihtiyacı olduğunun altını çizen Güleçyüz, bu oluşumun Demokrat Parti geleneğinin canlandırılıp sürdürülmesi şeklinde olması gerektiğini belirtti.

Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz Artı Tv’de yayınlanan ‘Her Açıdan’ programına katılarak gündeme dair soruları cevapladı. Yeni Asya Grubu’nun siyasî duruşunun temelini soran Artı TV program sunucusu Erdal Doğan’a Güleçyüz “Çizgi olarak biz başından beri Adalet Partisi, Demokrat Parti manasındaki bir çizginin Türk siyasetinde devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diyerek, “Bu bir denge unsurudur. Türkiye’de 4 tane siyasî akım varsa bunun bir tanesi eksik olunca işte bugünkü tablo ortaya çıkıyor. Mevcut tabloda da siyasetin tıkanmasının en önemli sebebi, öyle bir oluşumun olmaması” dedi. Türkiye’nin yeni bir oluşuma ihtiyacı olduğunun altını çizen, Güleçyüz, bu oluşumun Demokrat Parti geleneğinin canlandırılıp sürdürülmesi şeklinde olması gerektiğini belirtti.

Demokrasi ve hukuk ortak paydasında bir dayanışma gerekli

AKP’ye oy veren önemli bir kitle bir alternatif arıyor diyen Güleçyüz, “CHP’ye sicilinden dolayı oy veremiyorlar. MHP’ye de veremiyor. HDP’ye zaten vermez, muhafazakâr bir kitle olarak. Şimdi bu insanların oy verebileceği bir adres yok şu anda. Güven verecek bir adres yok. Ama onların oy vereceği bir alternatif ancak Demokrat Parti, Adalet Partisi manasında bir oluşumdur ve buna ihtiyaç var” diye konuştu. Program sunucusu Erdal Doğan’ın Meral Akşener’den böyle bir oluşum beklentisi var buna nasıl bakıyorsunuz sorusu üzerine Güleçyüz şunları söyledi; “Sadece isimler üzerinden gitmeyelim. Demokrasi ve hukuk ortak paydasında bir dayanışma ihtiyacı var. Siyasette de bu iki değer üzerine oluşturulacak bir alternatifin ortaya çıkarılması lâzım Türkiye’nin önünün açılabilmesi için.

Darbe zihniyetini etkisiz hale getirmemiz lazım

Demokrasi sadece benim içinse makbuldür şeklinde bir yaklaşımın doğru olmadığını söyleyen Güleçyüz, “Herkesin kendi kimliğiyle var olma hakkı vardır” dedi. Güleçyüz şöyle devam etti; “İlla bana biat edilecek yaklaşımı hakim olursa, böyle bir zorlama bizi demokrasi ve hukuktan uzaklaştırır. Şu anda geldiğimiz nokta da odur zaten. Sanki olumsuzlukların sorumlusu parlamenter sistemmiş gibi bir yaklaşıma gidildi. Halbuki parlamenter sistemi tahrip eden, siyaseti parçalayan, ülkeyi koalisyonlara mahkûm eden en önemli etken darbelerdir. Darbe zihniyetini etkisiz hale getirmemiz lâzım. Aksi halde darbeciler kılık değiştirmiş olur. Darbecilerin yapmak istediği şeyi bu sefer siviller yapmaya başlar. 15 Temmuz’u püskürttük, sonrasında OHAL rejimiyle yaşadığımız tablo bunu gösteriyor netice itibarıyla. Şunu anlamamız lâzım demokrasi ve hukuk üzerinde uzlaşmamız gereken en önemli iki değerdir.”

Biz o pakete ‘Evet’ diyemezdik

Yeni Asya Cemaati’nin seçimlerde nasıl hareket ettiğinin sorulması üzerine ise Güleçyüz, “Yapılan toplantılarda görüşür ve karara bağlarız. Bizde genel olarak o karar çerçevesinde hareket edilir” diye konuştu. “Referandumda çok net bir şekilde ‘Hayır’ dedik diyen Güleçyüz, “İktidar medyasında bizi hedefe koyanlar oldu o süreçte, ‘kimlerle beraberler filan gibi,’ ama biz tek adam sistemini getirecek olan bir pakete ‘evet’ diyemezdik. Yine Said Nursî’nin buna doğrudan temas eden bir cümlesi var; Riyaset-i şahsiyenin katiyen aleyhindeyim, yani şahsa dayalı bir başkanlığın kesinlikle karşısındayım diyor. Bu cümleyi padişahlık döneminde söylüyor. Çünkü gelecek çağ artık şahısla yürümesi mümkün olan bir çağ değil.”

Ümit verici bir başarı

Referandum sonucunu nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Güleçyüz, “Tabloya bakıldığı zaman dengelerde bozukluk var. İktidar bütün gücüyle, devlet imkânlarıyla vs. OHAL ortamında, herkes korkutulmuş, sindirilmiş, böyle bir ortamda ‘evet’ kampanyası yapıyor. ‘Hayır’ diyenleri teröre destek vermekle suçluyor, böyle bir ortamda bu sonucun çıkması önemli. Bu sonucun çıkması aynı zamanda ümit verici bir başarı” ifadelerini kullandı.

Cemaatler AKP’yi iktidar yapmak için mi var?

“Cemaatlerin aslî görevleri manevî hizmetlerdir, onlara yoğunlaşmaları lâzım. Bunun yanında cemaat-siyaset ilişkilerine baktığımız zaman arada mesafe olması lâzım. Cemaatlerin mesafeyi koruması ve devletin de cemaatleri yasadışı yeraltı örgütü olarak görmekten de, gizli pazarlıklar yapmaktan da vazgeçip cemaatlere müdahale etmemesi lâzım” diyen ve son günlerde cemaatlerin akredite edilmesi olarak tekrar gündeme gelen projeye tepki gösteren Güleçyüz, “Birileri diyor ki, AKP ile artık devlet İslâmlaştı, cemaatlere gerek kalmadı. Cemaatler AKP’yi iktidar etmek için mi var? sorusunu sorarak şöyle devam etti; “AKP yokken cemaatler yok muydu? Veya AKP gidince cemaatler olmayacak mı? Böyle birşey olamaz. Yani bir partiye kendini endekslemiş cemaat diye bir şey söz konusu olamaz. Burada Diyanet’in de özerk bir konumda ve sivil oluşumlar olarak kalması gereken cemaatlerle pozitif bir ilişki içerisinde olması lâzım. Onları hegemonyası altına almaması lâzım” diye konuştu.

Cemaatlere kurulan tuzaklar

Devlette kadrolaşma eğiliminin cemaatlere kurulan bir tuzak olduğunu söyleyen Güleçyüz, “Ticarîleşme, güçlendirme, ekonomide önünü açma gibi bir stratejinin kurbanı oluyor cemaatler. Bu tuzağa düşmemek lâzım. Cemaatler ne siyasileşme tuzağına, ne de ticarileşme tuzağına düşmemeli” şeklinde konuştu.

‘Şu milletin selamet ve saadeti Ermenilerle dostolmaya bağlıdır’

Türkiye’nin kronikleşmiş meseleleri olan Kürt, Alevî ve Ermeni meselelerinde Yeni Asya’nın duruşu için de Güleçyüz şunları söyledi; “Bütün bu meselelerin çözümü için gerçek manada bir demokrasi şart, hukuk devleti şart. Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. İnsan olarak yaratılmış olmaktan gelen hakları kimseden esirgeyemezsiniz, kimseyi bunlardan mahrum bırakamazsınız. Geçmişten husûmet çıkarma yaklaşımıyla değil, ama ders çıkarma yaklaşımıyla meseleleri ele almalıyız. Said Nursî Ermeni meselesiyle alâkalı der ki; Şu milletin selâmet ve saadeti Ermenilerle dost olmaya bağlıdır. İzzetli bir duruşla barış elini uzatmalıyız.”

Dink, Bediüzzaman’dan Allah razı olsun demişti

“Said Nursî daha bu hadiseler patlak vermeden, ama işaretlerinin görülmüş olduğu bir ortamda çözüm ihtiva eden bir yaklaşım gösteriyor. Biz bunu rahmetli Hrant Dink’le gazetede bir söyleşimiz olmuştu ve bu sözü ona aktarmıştık. Dink Bediüzzaman’dan Allah razı olsun demişti. Biliyorsunuz bizdeki birtakım ırkçılar Ermeni sözünü aşağılama niyetiyle kullanırlar. Öyle bir şey yok. Biz Hz. Adem’den bu yana yan yana komşuluk ilişkileri içerisinde yaşamış olan iki kavimiz. Bu kavimleri düşman etmek kimseye yaramaz. Kürt meselesinde de aynı şekilde ihtilâl dönemlerindeki baskılar olmasaydı belki de şu an PKK terörü diye bir şey olmayacaktı. Demokrasiden sapıldığı, hukukun ayaklar altına alındığı her zeminde bu tarz aşırılıklar ortaya çıkıyor.”

Said Nursî’nin birbirinizle kucaklaşın çağrısı var

AlevÎ ve Kürt meselelerinde Fethullah Gülen’in yaklaşımıyla Yeni Asya’nın yaklaşımındaki farklılıkların sorulması üzerine Güleçyüz, “Onun devletçi, milliyetçi, Türkçü, Turancı bir yaklaşımla meselelere bakması yine bizim eleştirdiğimiz davranışları arasındaydı. Alevî meselesi de aynı şekilde. Said Nursî’nin Ehl-i Sünnete ve Alevilere çabuk bu aranızdaki manasız nizayı kaldırın ve birbirinizle kucaklaşın şeklinde çağrısı var. Peygamberimiz de (asm) ‘Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz’ diyor. Bu çağrı ‘Ey Müslümanlar kardeş olunuz’un ötesinde bir çağrı. Böylesine evrensel bir kardeşlik manifestosudur Peygamberimizin (asm) söylemleri” dedi.

Haber: Ülker Yılmaz Caba

ulkery.caba@ye­ni­as­ya.com.tr

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Dindarlar demokrasiyi içselleştirmek için Said Nursî’yi anlamalı