Türkiye nüfusu yaşlanıyor

Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son 5 yılda yüzde 17 artarak, geçen yıl 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2013'te yüzde 7.7 iken, geçen yıl yüzde 8.5'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Yaşlılar' çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi olan yaşlı nüfus, son 5 yılda yüzde 17 artış göstererek geçen yıl 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2013 yılında yüzde 7.7 iken, geçen yıl yüzde 8.5'e yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44'ünü erkek, yüzde 56'sını kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10.2, 2030 yılında yüzde 12.9, 2040 yılında yüzde 16.3, 2060 yılında yüzde 22.6 ve 2080 yılında yüzde 25.6 olacağı tahmin edildi.

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60.3'ü 65-74, yüzde 32.2'si 75-84 ve yüzde 7.5'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, geçen yıl yüzde 61.6'sının 65-74, yüzde 29.7'sinin 75-84 ve yüzde 8.6'sının 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

TÜRKİYE 167 ÜLKE ARASINDA 66. SIRADA

Geçen yıl dünya nüfusunun yüzde 8.9'unu yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke, yüzde 32.2 ile Monako, yüzde 27.9 ile Japonya ve yüzde 22.1 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Nüfusun yaşlanmasıyla ilgili bilgi veren göstergelerden ortanca yaş, 2013 yılında 30.4 iken geçen yıl 31.7 oldu. Ortanca yaş 2017 yılında erkeklerde 31.1, kadınlarda 32.4 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarında, ortanca yaşın 2023 yılında 33.5, 2030 yılında 35.6, 2040 yılında 38.5, 2060 yılında 42.3 ve 2080 yılında 45 olacağı öngörüldü.