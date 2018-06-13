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13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Türkiye otoyol kalitesinde Afrika ülkeleri Namibya ve Ruanda ile eşit seviyede

13 Haziran 2018, Çarşamba 11:00
Dünya Ekonomik Formu'nun (World Economic Forum) hazırladığı rapora göre Türkiye, dünyada en kaliteli otoyollara sahip 30. ülke oldu. Türkiye, otoyol puanlamasında Afrika ülkeleri Namibya ve Ruanda ile aynı puana sahip.Liste başını Birleşik Arap Emirlikleri çekiyor.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker, İsviçre'de her yıl düzenenen Davos Zirvesi ile bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum) otoyolların kalitesi ile ilgili hazırladığı raporu köşesine taşıdı. Kerim, Türkiye'nin Namibya ve Ruanda ile yarıştığını söylerken "Bir yanda kişi başına 754 dolar geliri olan ve açlıkla boğuşan Ruanda, diğer yanda tarım ve madencilik ile büyümekte olan Namibya…" ifadesini kulandı.

"Otoyol kalitesinde 30. olduk rakipler Ruanda ve Namibya!" başlığıyla yayımlanan yazının ilgili kısmı şöyle:

 

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum), her yıl İsviçre’de düzenlediği Davos Zirvesi ile tanınıyor. Önde gelen devlet adamlarını, fikir önderlerini, patronlarını, şirket yöneticilerini bir araya getiren, küresel politikanın nabzının attığı yer haline gelen Davos’u organize eden Dünya Ekonomik Forumu, düzenlediği raporlarla da öne çıkıyor. Ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmişliğine yönelik farklı alanlarda hazırlanan işte bu raporlardan biri de otoyol kalitesiyle ilgili. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili yabancı basında da yer alan dikkat çekici haberlerle karşılaştım. Rapor, 137 ülkeyi kapsıyor. Otoyol kalitesini ölçen raporda dünyanın en kaliteli kara taşıma ağı, enerji ve finansın Ortadoğu’daki üslerinden Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait. 6.4 puan alan Birleşik Arap Emirlikleri’ni Singapur ve İsviçre takip ediyor. İkinci Singapur ve üçüncü İsviçre’nin puanı 6.3. Dördüncü sıradaki Hong Kong 6.2 puana sahipken, Hollanda 6.1 puanla 5’inci sırada kendine yer buldu. Gelelim ilk 10’daki diğer ülkelere…

 

Dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biri olan Japonya, otoyol kalitesinde 6.1 ile Hollanda ile yarışıyor. 6 puan alan Fransa 7, Portekiz 8, Avusturya ise 9’uncu sırada yer alıyor. 10’uncu Amerika Birleşik Devletleri’nin puanı ise 5.7. Hem siyasilerin hem de halkın dilinden düşürmediği yollar konusunda ise Türkiye Umman, Hırvatistan, Şili, Ekvator, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ülkelerin gerisinde yer alıyor. Türkiye, 137 ülke arasında 30’uncu sırada. Puanı ise 5.0. Ancak asıl dikkat çekici taraf aynı puanı paylaştığı ülkeler… Türkiye, Afrika ülkeleri Namibya ve Ruanda ile aynı puana sahip.

SUUDİ ARABİSTAN, BRUNEİ VE KUVEYT'İ GERİDE BIRAKTIK

Türkiye her ne kadar Namibya ve Ruanda ile yarışıyor olsa da petrol zengini Suudi Arabistan, Brunei Sultanlığı, Kuveyt gibi ülkelerin önünde. Ayrıca Çin, Rusya, Belçika, İtalya gibi ülkeleri de geride bırakmış durumda… Listenin son sıralarındaki ülkeler ise yine Afrika’dan… Madagaskar 2.2 puanla 134’üncü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 2.1 puanla 136’ncı, Moritanya ise 2.0 puanla 137’nci yani son sırada yer alıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun otoyol kalite endeksi dikkat çekici. Özellikle bu konuda yatırımlarıyla tanınan Türkiye’nin aynı puana sahip olduğu ülkeler…

Bir yanda kişi başına 754 dolar geliri olan ve açlıkla boğuşan Ruanda, diğer yanda tarım ve madencilik ile büyümekte olan Namibya…

Sputnik Türkiye

Etiketler: Türkiye, otoyol, kalite, dünya
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