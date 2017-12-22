Türkiye 'parti devleti' olma yolunda ilerliyor

Hukuk profesörü Mustafa Erdoğan, iki yıl önce yazdığı bir yazıyı facebook sayfasında yeniden paylaşarak Türkiye'nin 'parti devleti' olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan'ın Facebook sayfasında bugün paylaştığı tespiti şöyle:

"İkibuçuk yıl önce, Nisan 2015 itibariyle Türkiye'nin siyasî durumu bana şöyle görünüyormuş: ''Aslına bakılırsa, bugün bazı bakımlardan eskisinden de kötü durumdayız. Bu demektir ki, (...) büyük özgürlük sorunlarımız var. Bunların en belirgin olanlarını şöyle belirtebiliriz: Türkiye 70 yıl sonra yeniden bir 'parti devleti' olma yolunda ilerlemektedir. 'Demokrasi' çoğunluğun keyfî ve baskıcı yönetimi olarak işlemektedir. Haklar parti-devletin bağışı olarak anlaşılmakta, 'insan hakkı' kavramı tanınmamaktadır. 'Kanun' kavramının moral otoritesi erozyona uğratılmıştır. İktidar kişiselleşmiştir ve sun’î bir hanedan yaratma çabası vardır. Bu tek-adam iktidarı aynı zamanda hukuksuzluk ve keyfîlikle atbaşı gitmektedir. Hukuk yolsuzlukların örtbas edilmesi ve genel olarak suskun bir toplum yaratılması için kullanılmaktadır. Toplum devlet eliyle kutuplaştırılmaktadır.Hâsılı kelâm, Türkiye’nin özgürleşme ihtimali yakın vade için bir kere daha rafa kalkmış bulunuyor. AKP bu başarısıyla övünebilir!''