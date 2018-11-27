Türkiye, Sancaktepe şehitlerini ebediyete uğurladı

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli, Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan ebediyete uğurlandı.

Şehitler Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi. Önde gelen siyasilerle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından, Şaylan ve Bekli'nin Türk bayrağına sarılı naaşları, askerlerin omuzlarında cenaze arabalarına götürüldü. Kardeşini pilot kıyafetiyle uğurladı Tören geçişi sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Julide Sarıeroğlu ve Fatma Betül Sayan Kaya, güçlükle ayakta durabilen şehit anneleri ve eşlerini teskin etmeye çalıştı. Öte yandan törene pilot kıyafetiyle katılan şehit Emre Vahit Bekli'nin kardeşi Eren Bekli, ağabeyini asker selamıyla ebediyete uğurladı. TBMM Başkanı Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi. Törenin ardından şehitlerin naaşları toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü. Uzman Çavuş Aslan Bitlis'te ebediyete uğurlandı İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan, memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde defnedildi. Şehit Aslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Muş'tan ambulansla törenin düzenlendiği Güroymak Gençlik Merkezi Spor Salonu'na getirildi. Babası emekli güvenlik korucusu olan Şahin Aslan'ın, biri 40 günlük bebek olmak üzere 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. AA

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