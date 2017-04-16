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16 NİSAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017, Pazar 09:12
Cumhuriyet tarihinin yedinci referandumunda oy verme işlemi Doğu bölgemizdeki 32 ilde saat 07.00 itibarı ile başladı.

Referandumunda oy verme işlemi Doğu bölgemizdeki 32 ilde saat 07.00'de başladı. Diğer illerde ise oy verme saat 08.00'de başladı.

DOĞU İLLERİNDE OY VERME İŞLEMİ 16.00 İTİBARİYLE BİTECEK

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için 55 milyon 319 bin 222 seçmen, ülke genelinde 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Saat 07.00'da oy verme işleminin başladığı illerde sandıklar saat 16.00'da, saat 08.00'de oy verme işleminin başladığı illerde ise saat 17.00'de kapanacak ve tasnife geçilecek.

BİRÇOK YERDE SEÇMEN ERKENDEN SANDIĞA GELDİ

Oy vermenin başladığı illerden bildirdiği haberlere göre birçok yerde seçmen erkenden sandığa geldi ve oy verme işleminin başlamasını bekledi. Bazı yerlerde ise sandık başlarının tenha olması dikkati çekti.

TÜM YURTTA GÜVENLİK HAD SAFHADA

Seçimlerin olaysız geçmesi için tüm yurtta geniş güvenlik önlemleri alındı.

DHA

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  • Hayati Binler

    16.04.2017 10:44:35

    Cenab-ı Hakk hayırlara vesile eylesin. İç ve dış düşmanların oyunlarına fırsat vermesin. Bu ümmete doğru İslamiyeti yaşayabilmeyi, İslamiyete ait doğruluğu gösterebilmeyi nasip eylesin. Amin.

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