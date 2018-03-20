Türkiye tutuklu hükümlü sayısında rekor kırdı

Avrupa Konseyi'nin raporuna göre Türkiye, tutuklu ve hükümlü sayısı bakımından Avrupa'da birinci sırada. Tutuklu ve hükümlü sayısı 2006-2016 arasında yüzde 161 arttı.

Avrupa Konseyi, Türkiye'nin cezaevlerinde tutulan tutuklu ve hükümlü sayısı bakımından Avrupa'da 43 ülke arasında birinci sırada yer aldığını açıkladı.

Avrupa Konseyi Yıllık Ceza İstatistikleri raporunda 2016 yılına ait veriler bugün açıklandı.

Rapora göre Türkiye, cezaevinde 192 bin 627 kişi ile Avrupa'da birinci sırada bulunuyor. Türkiye'yi 94 bin kişi ile İngiltere izliyor.

Türkiye'nin cezaevi nüfusu 2006-2016 arasında yüzde 161 artarak Avrupa rekoru kırdı. Bu aralık, aynı zamanda, barış sürecinin bitirilerek Kürtlere yönelik kitlesel tutuklamalar ve darbe girişimi iddiasıyla onbinlerce kişinin tutuklandığı döneme denk geliyor.

Türkiye, 2015-2016 arasında cezaevindeki insan sayısındaki artışta ise yüzde 9,5 ile Bulgaristan'ın ardından ikinci oldu.

Cezaevindeki kişilerin içinde yargılamasının devam ettiği tutuklu mahpusların oranında Türkiye yüzde 37,1 ile Avrupa üçüncüsü oldu.

HER 100 BİN KİŞİDEN 245'i CEZAEVİNDE

Rapora göre Türkiye'de cezaevlerinde, kapasitesinden yüzde 3 daha fazla kişi bulunuyor. Hükümlüler arasında 10 yıldan fazla hükmü olanların oranının en yüksek olduğu ikinci ülke de Türkiye. İlk sıradaki Yunanistan'da yüzde 50 olan oran Türkiye'de 45. Avrupa ortalaması ise yüzde 15.

Türkiye nüfusa oranla cezaevindeki kişi sayısında da Gürcistan'ın ardından Avrupa ikincisi oldu. Türkiye'de her 100 bin kişiden 245'i cezaevinde bulunuyor.

Konsey'e konuyla ilgili bilgi vermeyen Rusya, Ukrayna, Lihtenştayn ve Bosna Hersek'in üç bölgesinden ikisine ait veriler raporda yer almadı.