Türkiye’ye alınmadı

Alman Dışişleri Bakanlığı, Sol Parti milletvekili Andrej Hunko’nun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcisi olarak Türkiye’ye girişinin izin verilmemesini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Alman milletvekili Hunko’ya konulan seyahat yasağının kaldırılması için çalışıldığını belirtti. Bakanlık açıklamasında, “AGİT de bu gelişme nedeniyle Türk tarafıyla iletişim hâlinde. AGİT üyeleri seçimlerin gözlemlenmesinde önemli bir katkı sunuyor ve böylece demokrasi ve hukuk devletini de güçlendiriyor” denildi. Parti milletvekili Sevim Dağdelen konuyla ilgili açıklamasında kararı eleştirdi. Türkiye’de Pazar günkü seçimlerin “özgür ve adil yapılmayacağını” dile getiren Dağdelen, “Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilmek ve gücünü, kabul ettirdiği anayasa referandumuyla genişletmek istiyor” dedi.

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