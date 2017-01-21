Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Yeni Anayasa görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bütün erklerin tek bir kişinin nefsinde toplanmasının doğuracağı sonuçları anlatan Uysal, “Türkiye’ye deli gömleği giydirmeye çalışıyorlar” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaretinde anayasa değişikliğiyle ilgili görüşlerini ifade etti. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Uysal, “İnsan Hakları Beyannamesi’nin 16. maddesinin de söylediği gibi; bir memlekette erkler ayrılığı yoksa anayasadan bahsedemeyiz” dedi.

Erkler ayrılığı olmazsa olmaz

Erkler ayrılığının olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Uysal şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’de özellikle bu anayasa değişikliği gündemin başat meselesi şu anda. Demokrat Parti olarak biz de fikriyatımızı kuruluş felsefemizin, kuruluş ruhumuzun ortaya koyduğu noktada ifade etmeye çalıştık. 1789 Fransız Devrimi’nden itibaren ortaya koyulmuş İnsan Hakları Beyannamesi’nin 16. maddesinin de söylediği gibi; bir memlekette erkler ayrılığı yoksa anayasadan bahsedemeyiz.”

Güven duyulmuyor

Türkiye’nin geriye götürüldüğünü belirten Uysal, “İnsanlığın yol aldığı modern çizgide Türkiye, keyfi yönetimlerden anayasal yönetimlere doğru gittiği istikametten, bugün geriye doğru götürülerek, bir deli gömleği giydirilme teşebbüsüyle karşı karşıyadır. “Bir kişinin nefsinde bütün erkleri toplayalım” gibi bir gayretle toplumun azınlık kesimlerinin kendi geleceğiyle ilgili güven duymadığı bir sistemi Türkiye’nin taşıyabilme imkanı yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Yanlış, ama ‘evetçiler’ var

Muhalefetin tutumunu eleştiren Uysal şunları dedi: “2010 referandumunda “yetmez, ama evet”çiler vardı bugün de görüyoruz ki iktidar kanadında ve onun dışındaki özellikle Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde ‘yanlış, ama evet’çiler olduğunu büyük bir üzüntüyle görüyoruz. Bu manada milletimizin önüne hangi seçim beyannamelerini koyarak yetki almışlarsa onlara uygun davranmalarını beklediğimizi ifade ederiz.”

Yargı bağımsızlığı talep ediyoruz

Yargı bağımsızlığının önemine değinen Uysal, “Bugün ağır aksak işleyen parlamenter demokratik modelin daha net bir şekilde işleyebilmesi, temsilde adaletin sağlanabilmesi, Meclis’in yasama faaliyetiyle beraber denetleyebilme faaliyetini de etkin bir şekilde yerine getirebilmesi adına; üyeliklerin seçim kurullarında teminat altına alınmasından ön seçimlerin her siyasi parti için zorunluluk olmasına kadar, daraltılmış bölgeyle beraber vekâlet veren vekalet alan ilişkisinin çok sağlıklı bir temele indirgendiği, sembolik cumhurbaşkanı hüviyetiyle beraber ülkenin yargı bağımsızlığı, etkin yasama ve etkin yürütmeyle beraber yeniden şekillendirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Recep Gören / Ankara