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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Türkiye'ye geri gönderildiler

30 Mart 2017, Perşembe 20:20
Türkiye ve AB arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında çeşitli uyruklara sahip 18 sığınmacının Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderildiği bildirildi.

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, AB sınır koruma ajansı FRONTEX ve Yunan polisinin ortak düzenlediği işlemle sığınmacılar, Midilli Adası'ndan deniz yoluyla Dikili'ye gönderildi.

Tamamı erkek olan sığınmacıların, 8'i Bangladeş, 4'ü Cezayir, 3'ü Pakistan, diğerleri ise Irak, Mısır ve Senegal uyruklu.

Sığınmacılar, 15'i sığınma başvuruları reddedildiği, ikisi uluslararası koruma başvurusu yapmadığı ve biri de sığınma başvurusunu geri çektiği gerekçeleriyle iade edildi.

Böylece, mutabakat kapsamında geri göndermelerin başladığı Nisan 2016'dan bu yana iade edilen sığınmacıların toplam sayısı 944'e ulaştı.

AA

Etiketler: yunanistan, sığınmacı, mülteci, türkiye
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  • Ali Tam

    30.03.2017 21:46:55

    Türkiye Lozan anlasmasi da dahil imzaladigi her anlasmaya mecburen uymak zorunda kalmistir ve hicbir antlasmadan kendi iradesiyle kurtulamamistir. AB ya mülteci yollariz laflari bos sözler. Avrupa size zorla da olasa yaptirir, zira Türkiye sinirlari haricinde Türkiye nin etkisi yok.

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