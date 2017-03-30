Türkiye'ye geri gönderildiler

Türkiye ve AB arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında çeşitli uyruklara sahip 18 sığınmacının Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderildiği bildirildi.

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, AB sınır koruma ajansı FRONTEX ve Yunan polisinin ortak düzenlediği işlemle sığınmacılar, Midilli Adası'ndan deniz yoluyla Dikili'ye gönderildi. Tamamı erkek olan sığınmacıların, 8'i Bangladeş, 4'ü Cezayir, 3'ü Pakistan, diğerleri ise Irak, Mısır ve Senegal uyruklu. Sığınmacılar, 15'i sığınma başvuruları reddedildiği, ikisi uluslararası koruma başvurusu yapmadığı ve biri de sığınma başvurusunu geri çektiği gerekçeleriyle iade edildi. Böylece, mutabakat kapsamında geri göndermelerin başladığı Nisan 2016'dan bu yana iade edilen sığınmacıların toplam sayısı 944'e ulaştı. AA

Okunma Sayısı: 899

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.