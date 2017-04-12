Türkiye'ye sızmaya çalışırken etkisiz hale getirildiler!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırından Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından Türkiye'ye dün gece Çukurca ilçesinin Çağlayan Yağlısu dere yatağından sızmaya çalışan PKK'lı 3 terörist, 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Han Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerce gece görüş sistemiyle tespit edildi.
Teröristler gerçekleştirilen tank atışıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
AA