Türkiye'ye sızmaya çalışırken etkisiz hale getirildiler!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırından Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından Türkiye'ye dün gece Çukurca ilçesinin Çağlayan Yağlısu dere yatağından sızmaya çalışan PKK'lı 3 terörist, 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Han Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerce gece görüş sistemiyle tespit edildi. Teröristler gerçekleştirilen tank atışıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor. AA

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