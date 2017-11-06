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6 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Türkiye’ye yazık oluyor

06 Kasım 2017, Pazartesi
ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Twitter sayfasında yazdığı mesajlarla Türkiye’deki eğitim sistemini değerlendirdi ve “30 yıldır üniversitede ders veriyorum. Hiç böyle bir dönem yaşanmadı” dedi.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 500’e hiçbir Türk üniversitesinin girememesini “Gidişat iyi değil. Akademik kriterler iyice sulandırılıyor. Yanlışlık çok” diye yorumladı. Prof. Dr. Hüseyin Bağcı [@profbagci] twitterdaki ‘bilgilendirme sayfası’nda yer alan konu ile ilgili mesajları şöyle:

  • Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralandı, ilk 500’e hiçbir Türk üniversitesi giremedi 
  • Şaşırtıcı olmadı. Daha da kötü olacak gibi seneye, Bilim adamlarının koşullarını düzeltmek gerek. Acilen. Büyük bir kaçış var ülkeden.
  • Özellikle genç akademisyenlerin durumu çok kötü. En iyi beyinler kaçıyor. Yazık oluyor ülkemize. 10 yıl önce ise tam tersi idi.
  • Bilim akıl demektir. “Aklımızı ve akıllılarımızı” kaçırıyoruz. Gidişat iyi değil. Akademik kriterler iyice sulandırılıyor. Yanlışlık çok.
  • Güzelim beyinlerimizi kaybediyoruz. Bu gidişle daha da kötü günler geliyor. İyi oluyoruz diyen varsa bilelim!
  • 30 yıldır üniversitede ders veriyorum. Hiç böyle bir dönemyaşanmadı. Öğretim üyeleri mutsuz ve motivasyonları yok. Akıl tatile çıktı.
  • Yurtdışına çıkan öğretim üyelerini havalimanınds 22 yaşındaki polis memuru ile muhatap bırakmak kötü. Profesörüne güvenmeyen bir sistem.
  • Cumhurbaşkanı ve hükümete önerim, bir an evvel bu mantıksız uygulamayı kaldırın lütfen. Bilim adamlarını küstürüyorsunuz. Sonuç bu oluyor.
  • Beyin üretimi yapar üniversiteler. Bilim adamları yazar çizer. 30 yıl sonra bunları yazmak üzücü. Ama gerçek bu. Duyurulur.
  • Benden söylemesi. Tarihe not düşmek gerek.  Yazık oluyor ülkemize ve güzel beyinlerimize.
  • Almanya’da  kurulacak koalisyon hükümetinin hedefi Almanya’yı dünyada eğitimde lider ülke olma olarak belirlendi. Vizyon bu artık.
  • Türkiye eğitimde böşgesel anlamda bile lider olma şansından uzaklaşıyor. Bugün yazdıklarıma ekleyecek fazla bir şey yok. Rekabet edemiyoruz.
  • Çözüm tabiî ki var. Üniversite başta olmak üzere eğitime yönelmek nefes aldırmak. Akılcı olmayan kararlar ile eğitimde başarılı olunmaz
  • Eğitimde ve kültürde başarısız olduk demek yeterli değil, nasıl başarılı olunur ona reçete bulmak gerek. Eğitim pusulasız gemi gibi şu anda.
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  • yasin

    6.11.2017 08:48:03

    Bir öğrenci olarak; merakımı söndüren, zirveyi hedef yaptırıp sonra kırık dökük bir araç verip haydi bununla çıkın diyen, bazen gerekeni vermeyen, bazende gerekmeyeni veren, bazende ne varsa tattıran ama doyurmadan mezun eden, 22 yaşında bir memuru dert edindiği kadar öğrencileri dert edinmeyen, akıllıları vazgeçmiş geriye kalanları mecburiyetten kalmış kadrosu olan, gönlümün ilk 500 milyonuna bile giremeyip ilk 500 e giremedik diye üzülen bir eğitim sistemimiz var. İstisnalar hariç.

  • Gulsum

    6.11.2017 02:13:12

    Ülkemde bir beyin cerrahi 14aydir tutuklu hem de hicbir sucu yokken ülkemin akademisyenleri tutuklu yada ihraç vs gelde basari bekle

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